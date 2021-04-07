طريقة عمل كفتة داود باشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

كفتة داود باشا ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير، ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي لها مذاق ورائحة شهية، وتوجد طرق مختلفة لعملها منها المشوية والمقلية والصلصة وغيرها، وتبحث جميع الأمهات على طرق مختلفة لعملها، وهي من الوجبات التي يحبها الصغار كثيراً وحيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية منها البروتينات والفيتامينات، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كفتة داود باشا

تحتوي كفتة داود باشا على بعض المكونات التي لها مذاق رائع وهي كالتالي:-

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.

نصف كوب من الكزبرة مفرومة ناعماً.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

٢ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

الملح حسب الحاجة.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مكونات الصلصة

هناك بعض المكونات لعمل الصلصة وهي كالآتي:-

٣ فصوص من الثوم المهروس.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

٤ ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

كوب من الماء.

٢ حبة بصل كبيرة مقطعة إلى حلقات.

حبة من الفلفل الأحمر المفروم.

٢ حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة داود باشا اللذيذة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-