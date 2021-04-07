لاول مرة أقوي كيراتين طبيعي معجزة لترطيب وتنعيم وفرد الشعر الخشن في المنزل

أقوي كيراتين طبيعي معجزة لترطيب وتنعيم وفرد الشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من خشونة الشعر وجفافه، ولأننا دائما نبحث عن طريقة لكي نحصل علي الشعر الناعم وهومن أكثر الأشياء التي يرغب فيها العديد من النساء وقد نجد أن هذا الشعر يجعلنا نصرف بكثرة لشراء المنتجات إذا كان لشراء منتجات الكيراتين أو البروتين او الفيلر أو مواد فرد الشعر المتعددة التي تتواجد في صالونات التجميل لان الشعر المفرود يعتبر أكثر أناقة، ولذلك يوجد العديد من الطرق التي تساعدنا في فرد الشعر ولكنها لا تسبب لنا أي ضرر بل تحمي بصيلات الشعر وتعمل على كثافتة وهي الوصفات الطبيعية التي نستخدمها داخل المنزل لهذا سوف نقوم بتحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر. أقوي كيراتين طبيعي معجزة لترطيب وتنعيم وفرد الشعر مكونات الوصفة ثلاث ملاعق من حليب جوز الهند.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقه كبيره من زيت اللوز المر. طريقة الوصفة وصفة الكيراتين أولا يجب أن نقوم بوضع عصير الليمون مع زيت اللوز المر وحليب جوز الهند ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا المزيج على الشعر بشكل كامل من الجذور حتى الأطراف ويلف الشعر ويغطي.

انتظر لمدة 50 دقيقة علي الاقل حتي تعمل الوصفة علي الترطيب.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر. وصفة المايونيز لفرد الشعر المكونات : – ثلاث ملاعق من المايونيز.

ثلاث ملاعق من ماء البطاطس.

2 ملعقه من الحليب البودر طريقة تحضير الوصفة نخلط المايونيز مع ماء البطاطس والحليب البودر.

ثم نبدا بوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ننتظر لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا سوف نجد أن الشعر أصبح انسيابي وناعم كالحرير.

و لكن يفضل تكرار هذا الماسك أكثر من مرة لكي نحصل علي نتائج أفضل. الوسوم

أقوي كيراتين طبيعي معجزة لترطيب وتنعيم وفرد الشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من خشونة الشعر وجفافه، ولأننا دائما نبحث عن طريقة لكي نحصل علي الشعر الناعم وهومن أكثر الأشياء التي يرغب فيها العديد من النساء وقد نجد أن هذا الشعر يجعلنا نصرف بكثرة لشراء المنتجات إذا كان لشراء منتجات الكيراتين أو البروتين او الفيلر أو مواد فرد الشعر المتعددة التي تتواجد في صالونات التجميل لان الشعر المفرود يعتبر أكثر أناقة، ولذلك يوجد العديد من الطرق التي تساعدنا في فرد الشعر ولكنها لا تسبب لنا أي ضرر بل تحمي بصيلات الشعر وتعمل على كثافتة وهي الوصفات الطبيعية التي نستخدمها داخل المنزل لهذا سوف نقوم بتحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر. أقوي كيراتين طبيعي معجزة لترطيب وتنعيم وفرد الشعر مكونات الوصفة ثلاث ملاعق من حليب جوز الهند.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقه كبيره من زيت اللوز المر. طريقة الوصفة وصفة الكيراتين أولا يجب أن نقوم بوضع عصير الليمون مع زيت اللوز المر وحليب جوز الهند ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا المزيج على الشعر بشكل كامل من الجذور حتى الأطراف ويلف الشعر ويغطي.

انتظر لمدة 50 دقيقة علي الاقل حتي تعمل الوصفة علي الترطيب.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر. وصفة المايونيز لفرد الشعر المكونات : – ثلاث ملاعق من المايونيز.

ثلاث ملاعق من ماء البطاطس.

2 ملعقه من الحليب البودر طريقة تحضير الوصفة نخلط المايونيز مع ماء البطاطس والحليب البودر.

ثم نبدا بوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ننتظر لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا سوف نجد أن الشعر أصبح انسيابي وناعم كالحرير.

و لكن يفضل تكرار هذا الماسك أكثر من مرة لكي نحصل علي نتائج أفضل.

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