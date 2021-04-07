وصفة طبيعية رهيبة لوقف قشرة الشعر فورا وعلاج التساقط والفراغات

مشكلة قشرة الشعر وما يصاحبها من مشاكل مثل تساقط الشعر وظهور فراغات بيضاء، هي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم، وهناك أسباب مختلفة ومتعددة لحدوث تلك المشكلة مثل عدم غسل الشعر بشكل دوري ومنتظم، أو عدم استخدام شامبو للشعر، وهناك مشاكل مرضية مثل أن يحدث إصابة لجلد فروة الرأس وحدوث إلتهابات لأصحاب البشرة الدهنية، كما أن ارتداء أي غطاء رأس لفترات طويلة قد يتسبب في ظهور قشرة الشعر، وسنستعرض بعض الوصفات والعلاجات الطبيعية التي يمكن أن تخلصك من القشرة وتعالج مشاكل تساقط الشعر وستعمل كذلك على تحفيز نمو الشعر مجددا.

وصفات طبيعية لعلاج القشرة وصفة خل التفاح لعلاج قشرة الشعر

يعمل خل التفاح على تخليس فروة الرأس من القشرة التي تعاني منها، وذلك من خلال عمل غسول مخلوط فيه خل التفاح بالماء بكميات متساوية، حيث توضع على الشعر ويدلك بها فروة الرأس جيدا وتترك لمدة ربع ساعة، ويتم التكرار يوم بعد يوم حتى تبدأ القشرة في التلاشي.

وصفة زيت جوز الهند مع الليمون للشعر

من المعروف أن زيت جوز الهند من أشهر الزيوت المفيدة للشعر، فهي تعمل على علاج مشكلة قشرة الشعر والتساقط، ويتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الجوز يف إناء صغير ويوضع عليه مقدار ملعقتين كبيرتين أو ثلاثة من عصير الليمون، ثم يتم تدفئة الخليط قليلا ومن ثم يدلك به الشعر بحركات دائرية، ثم يترك الخليط على شعرك مقدار 20 دقيقة، وفي النهاية اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة بذور الحلبة للشعر

الحلبة من النباتات المفيدة جدا لشعرك، ويتم استخدامها عن طريق وضع مقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الحلبة في كوب من الماء من الليل حتى الصباح، ثم تهرس البذور صباحا حتى تكون مسحوق كريمي متجانس، يضاف إليه مقدار ملعقة من عصير الليمون، ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى الخليط، ثم يدلك به الشعر وفروة الرأس جيدا وتترك لمدة نصف ساعة، ليغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو في النهاية.

قومي بإضافة كمية قليلة من اللبن الرائع على شعرك. واتركيه لمدة ساعة بالتمام والكمال حتى يصبح جافا. ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء البارد والشامبو.

وصفة اللبن الرائب للشعروصفة قشور البرتقال للشعر

من الفوائد العظيمة لثمرة البرتقال فضلا عن الفوائد التي تحتويها الثمرة نفسها، إلا أن قشور البرتقال هي أيضا مفيدة لشعرك، فيتم عجن قشور البرتقال مع مقدار ملعقة أو ملعقتين من عصير الليمون حتى يتجانس ويعطي قوام كريمي متجانس، وتترك لمدة نصف ساعة على شعرك إلى أن تصبح جافة ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.