عارض جديد من أعراض فيروس كورونا الجديد يصيب العيون

لفيروس كورونا مجموعة كبيرة من الأعراض والمضاعفات تختلف في ظهورها وشدتها ومدتها من مريض إلى آخر تبعًا لعدد من العوامل منها العمر والعرق والبيئة والصحة العامة وغيرها، وهنالك أعراض تركز تأثيرها على العيون، وتأتي دراسة جديدة تضيف عارض جديدا إلى ذلك، كما التالي:

كورونا وصحة العيون

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن هناك عارضًا جديدًا من المحتمل أن تتم إضافته إلى قائمة أعراض فيروس كورونا المستجد، وهو ألم العين.

وأضافت الشبكة، في تقرير طبي أن الأطباء في الولايات المتحدة يرون أن ألم العين الموجود لدى بعض مصابي كورونا قد يكون بسبب الإصابة بالفيروس.

وقال الطبيب الأمريكي، ديلو روسو، إنه نظراً لأنه طوال فترة الوباء يحرص العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة على ارتداء الأقنعة الواقية للأنف والفم فقط، وليس النظارات أو غيرها من المعدات الواقية للعين، فإن العيون قد تكون وسيلة لانتقال العدوى أيضاً.

أعراض كورونا على العيون

وفي دراسات سابقة كشفت دراسة طبية حديثة عن أعراض أقل شيوعًا تظهر لدى المصابين بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهي مرتبطة بالعينين.

وأشارت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والأعراض الثلاثة التي ذكرتها الدراسة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، ويصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.