دراسة: تأثير رياضة المشي على صحة الدماغ ووظائفه

الرياضة كما هو معروف ومؤكد لها فوائد عدة مهمة ورئيسية للصحة العامة والصحة النفسية كذلك، وفي كل مرة تكشف دراسة عن فائدة جديدة للرياضة، وهاهي دراسة تضيف فائدة جديدة لرياضة المشي تحديدًا وهي من أشهر أنواع الرياضة وأكثرها سهولة، والفائدة تتعلق بصحة الدماغ، كما التالي:

المشي وصحة الدماغ:

أظهرت نتائج الدراسة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أن المشي قد يعالج الضعف الإدراكي المعتدل وقد يحسن من صحة الدماغ والتفكير لدى كبار السن، الذين يعانون من ضعف الذاكرة.

ووفقًا للدراسة التي استمرت عاماً كاملاً، قام 70 مشاركاً من الرجال والنساء، في منتصف العمر وكبار السن ممن ظهرت عليهم علامات مبكرة لفقدان الذاكرة، بممارسة المشي السريع بشكل متكرر، ما أدى إلى رفع درجاتهم المعرفية.

تفاصيل الدراسة:

طلب الباحثون في مركز جامعة تكساس ساوثويسترن الطبي في دالاس ومؤسسات أخرى من المشاركين، بأن يبدأوا في ممارسة مزيد من النشاط البدني، بعد إجراء فحوصات واختبارات لوظائفهم الصحية والمعرفية الحالية ولياقتهم البدنية.

وبعد ذلك، تم فحصهم مرة أخرى باستخدام الموجات فوق الصوتية المتقدمة وتقنيات أخرى لقياس تصلب الشريان السباتي، الذي ينقل الدم إلى المخ وكمية الدم المتدفقة إلى وعبر أدمغتهم.

ثم في نهاية المطاف، تم تقسيم المشاركين المتطوعين إلى مجموعتين، بدأت إحداهما برنامجاً لتدريبات التمدد الخفيف لتكون بمثابة مجموعة تحكم نشطة. فيما بدأت المجموعة الثانية في ممارسة رياضة المشي.

الرياضة وقدرات الدماغ:

تم فحص المشاركين في المختبر لمقارنة النتائج الجديدة، التي كشفت أن المجموعة التي قامت بممارسة التمارين الرياضية أصبحت تعاني من صلابة أقل بكثير في الشرايين السباتية، ومن ثم زاد تدفق الدم إلى وعبر أدمغتهم.

ولعل النتيجة الأهم تجسدت في أن أداءهم حالياً أصبح أفضل من مجموعة تمارين التمدد الخفيفة في بعض اختبارات مهارات التفكير التي ينطوي عليها التخطيط واتخاذ القرار.

كما أنه كان لافتا أن كلا المجموعتين رفعا درجاتهما بشكل طفيف في معظم اختبارات الذاكرة والتفكير، وبنفس الدرجة تقريباً.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.