طريقة كيك الشوكولاتة الهشة بالصوص الشوكولا السايحة للشيف منال

ةطريقة كيك الشوكولاتة الهشة بالصوص الشوكولاتة السايحة لكل محبين الشوكولا ومحبين كيك الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة من أفضل الاختيارات لعمل كيك شوكولا لذيذ فالبيت بطريقة سهلة وموفرة واقتصادية ولذيذة، تحضير كيك شوكولاتة ساهل وبسيط وغني بالمواد المغذية لأفراد عائلتك، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة كيك الشوكولاتة الهشة بالصوص الشوكولا. طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص الشوكولا طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص الشوكولا نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل كيك الشوكولا غرقان بصوص الشوكولاتة الغنية واللذيذة بأقل مجهود وبمكونات بسيطة اليكم الطريقة: 2 كوب من الدقيق المنخول.

2 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

1 كوب سكر بودر.

2\3 كوب سمن.

4 بيض متروك في درجة حرارم الغرفة مسبقاً.

نصف كوب من اللبن .

3 معالق كاكاو. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة أولاً علكيي بنخل الدقيق وضع البيكنج بودر والكاكاو. يضرب كلاً من السمن والسكر جيداً معاً حتى يمتزج جيداً. يضرب البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن والسكر مع الخفق جيدا حتى يتجانس جميع المكونات. يضاف مخلوط الدقيق المنخول مع الكاكاو ألى الخليط السمن السابق مع تقليب ويضاف اللبن إليه. يدهن القالب المستطيل بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل إلى ثلثي القالب فقط. تخبز في الفرن حار نوعاً على درجة حرارة 180 حتى ترتفع لمدة 30-45 دقيقة. تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك وتترك لعمل الصوص. مقادير صوص الشوكولا للتزين 1 كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة).

كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة). نصف كوب حليب بودرة.

50 جرام الزبدة.

نصف كوب السكر الناعم.

نصف كوب ماء. مقادير صوص الشوكولا للتزين إليكم أيضاً مقالة عن طريقة عمل كيك بالجزر الرهيبة والاقتصادية . طريقة عمل صوص الشوكولاتة قومي بخلط الكاكاو مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق حتي تمتزج كلياً. ثم ضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب حتى يتجانس كل المكونات معاً. أضيفي الماء بالتدريج بالتدريج مع التحريك ببطأ . قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج و ذوبي الزبدة فيه قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة. قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً. استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد. في المقالة السابقة طريقة عمل كيك الجيلي الخفيف وبطريقة سهلة، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك الشوكولاتة. الوسوم

ةطريقة كيك الشوكولاتة الهشة بالصوص الشوكولاتة السايحة لكل محبين الشوكولا ومحبين كيك الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة من أفضل الاختيارات لعمل كيك شوكولا لذيذ فالبيت بطريقة سهلة وموفرة واقتصادية ولذيذة، تحضير كيك شوكولاتة ساهل وبسيط وغني بالمواد المغذية لأفراد عائلتك، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة كيك الشوكولاتة الهشة بالصوص الشوكولا. طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص الشوكولا طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص الشوكولا نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل كيك الشوكولا غرقان بصوص الشوكولاتة الغنية واللذيذة بأقل مجهود وبمكونات بسيطة اليكم الطريقة: 2 كوب من الدقيق المنخول.

2 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

1 كوب سكر بودر.

2\3 كوب سمن.

4 بيض متروك في درجة حرارم الغرفة مسبقاً.

نصف كوب من اللبن .

3 معالق كاكاو. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة أولاً علكيي بنخل الدقيق وضع البيكنج بودر والكاكاو. يضرب كلاً من السمن والسكر جيداً معاً حتى يمتزج جيداً. يضرب البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن والسكر مع الخفق جيدا حتى يتجانس جميع المكونات. يضاف مخلوط الدقيق المنخول مع الكاكاو ألى الخليط السمن السابق مع تقليب ويضاف اللبن إليه. يدهن القالب المستطيل بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل إلى ثلثي القالب فقط. تخبز في الفرن حار نوعاً على درجة حرارة 180 حتى ترتفع لمدة 30-45 دقيقة. تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك وتترك لعمل الصوص. مقادير صوص الشوكولا للتزين 1 كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة).

كوب الكاكاو (بودرة / نوعية جيدة). نصف كوب حليب بودرة.

50 جرام الزبدة.

نصف كوب السكر الناعم.

نصف كوب ماء. مقادير صوص الشوكولا للتزين إليكم أيضاً مقالة عن طريقة عمل كيك بالجزر الرهيبة والاقتصادية . طريقة عمل صوص الشوكولاتة قومي بخلط الكاكاو مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق حتي تمتزج كلياً. ثم ضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب حتى يتجانس كل المكونات معاً. أضيفي الماء بالتدريج بالتدريج مع التحريك ببطأ . قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج و ذوبي الزبدة فيه قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة. قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً. استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد. في المقالة السابقة طريقة عمل كيك الجيلي الخفيف وبطريقة سهلة، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك الشوكولاتة.

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