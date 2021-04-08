طريقة كيكة التمر، طعم رائع ومفيدة ومغذية لأطفالك بخطوات بسيطة وسريعة مع صوص التوفي السهل وطريقة ناجحة، في المقالة نقدم لكم طريقة كيكة التمر الهشة بصوص التوفي طعم رائع بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة كيكة التمر بالمقادير طريقة كيكة التمر بالمقادير مكونات كيكة التمر: 12 حبة تمر منزوع النواة.

كوب ماء ساخن.

4 بيض.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زيت.

3 أكواب دقيق.

3ملاعق بيكنج باودر. طريقة تحضير كيك التمر أضيفي التمر مع كوب من الماء الساخن، قلبيهم معاً حتى يبدأ التمر يذوب مع الماء، ثم أطحنيهم في المطحنة وقومي بتنعيمهم.

4 حبات بيض و كوب من السكر وملعقة صغيرة فانيليا، اخفقيهم علي سرعة عالية لمدة 5 دقائق والقوام يصبح كثيف وفاتح وهش .

أضيفي كوب من الزيت واخفقي قليلاً، ثم كوب من الحليب بحرارة الغرفة واخفقى مرة أخرى.

ثم ضيفي خليط التمر علي خليط كيكة التمر وأخفقي مرة بسيطة، ثم أضيفي 3 كوب دقيق فاخر و3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة حليب باودر، انخليهم علي خليط المكونات السائلة، وبمضرب يدوي قومي بالتقليب من تحت لفوق حتى تتأكدي من أختفاء الدقيق .

وأخفقي مرة بسيطة، ثم أضيفي 3 كوب دقيق فاخر و3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة حليب باودر، انخليهم علي خليط المكونات السائلة، وبمضرب يدوي قومي بالتقليب من تحت لفوق حتى تتأكدي من أختفاء الدقيق . في صينية مقاس 24 أو 26 وأضيفي خليط كيكة التمر مبطنة بالدقيق، وادخليها فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 مئوية علي الأقل 10 دقائق، واخبزي كيكة التمر من 45 إل 50 دقيقة لحين تحضير صوص التوفي . صوص التوفي كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

علبة من القشطة. طريقة تحضير كيك التمرصوص التوفي علي نار من هادئة إلي متوسطة ضعي كوب من السكر حتى يتغير لون السكر إلي الكراميل، ثم قومي بتقليب السكر. أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة واستمري بالتقليب، ثم أضيفي علبة من القشطة وقومي بالتقليب المستمر علي نار هادئة . ثم قومي بخروج كيكة التمر من الفرن واختبري تسويتها بنجاح واقلبيه علي شبكة واتركيه يبرد، ثم أزيلي القالب أو الصينية المستخدمة في تحضير كيكة التمر. وعند التقديم أضيفي صوص التوفي علي كيكة التمر واستمتعي بأسهل طريقة كيكة التمر. الوسوم

طريقة كيكة التمر، طعم رائع ومفيدة ومغذية لأطفالك بخطوات بسيطة وسريعة مع صوص التوفي السهل وطريقة ناجحة، في المقالة نقدم لكم طريقة كيكة التمر الهشة بصوص التوفي طعم رائع بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة كيكة التمر بالمقادير طريقة كيكة التمر بالمقادير مكونات كيكة التمر: 12 حبة تمر منزوع النواة.

كوب ماء ساخن.

4 بيض.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زيت.

3 أكواب دقيق.

3ملاعق بيكنج باودر. طريقة تحضير كيك التمر أضيفي التمر مع كوب من الماء الساخن، قلبيهم معاً حتى يبدأ التمر يذوب مع الماء، ثم أطحنيهم في المطحنة وقومي بتنعيمهم.

4 حبات بيض و كوب من السكر وملعقة صغيرة فانيليا، اخفقيهم علي سرعة عالية لمدة 5 دقائق والقوام يصبح كثيف وفاتح وهش .

أضيفي كوب من الزيت واخفقي قليلاً، ثم كوب من الحليب بحرارة الغرفة واخفقى مرة أخرى.

ثم ضيفي خليط التمر علي خليط كيكة التمر وأخفقي مرة بسيطة، ثم أضيفي 3 كوب دقيق فاخر و3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة حليب باودر، انخليهم علي خليط المكونات السائلة، وبمضرب يدوي قومي بالتقليب من تحت لفوق حتى تتأكدي من أختفاء الدقيق .

وأخفقي مرة بسيطة، ثم أضيفي 3 كوب دقيق فاخر و3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة حليب باودر، انخليهم علي خليط المكونات السائلة، وبمضرب يدوي قومي بالتقليب من تحت لفوق حتى تتأكدي من أختفاء الدقيق . في صينية مقاس 24 أو 26 وأضيفي خليط كيكة التمر مبطنة بالدقيق، وادخليها فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 مئوية علي الأقل 10 دقائق، واخبزي كيكة التمر من 45 إل 50 دقيقة لحين تحضير صوص التوفي . صوص التوفي كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

علبة من القشطة. طريقة تحضير كيك التمرصوص التوفي علي نار من هادئة إلي متوسطة ضعي كوب من السكر حتى يتغير لون السكر إلي الكراميل، ثم قومي بتقليب السكر. أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة واستمري بالتقليب، ثم أضيفي علبة من القشطة وقومي بالتقليب المستمر علي نار هادئة . ثم قومي بخروج كيكة التمر من الفرن واختبري تسويتها بنجاح واقلبيه علي شبكة واتركيه يبرد، ثم أزيلي القالب أو الصينية المستخدمة في تحضير كيكة التمر. وعند التقديم أضيفي صوص التوفي علي كيكة التمر واستمتعي بأسهل طريقة كيكة التمر.

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