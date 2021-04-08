وصفة لإنبات بصيلات الشعر وجعلها قوية

وصفة لإنبات بصيلات الشعر، يعاني النساء والرجال كلاهما من مشكلة ضعف بصيلات الشعر ويعاني النساء بشكل أكثر من الرجال من تلك المشكلة وهي من الأمور المزعجة بشكل عام وقد تتسبب في تساقط الشعر بكميات أكبر وفي فترات قصيرة ولكي نتجنب حدوث ذلك يجب الاهتمام بتقوية بصيلات الشعر بالطرق الطبيعية التي سنقدمها لكم اليوم.

طرق طبيعية لإنبات بصيلات الشعر

تقوية بصيلات الشعر ليس بالأمر الصعب وبمكونات ووصفات طبيعية يمكننا العناية بفروة الشعر وتغذية بصيلات الشعر:

خل التفاح لتقوية بصيلات الشعر

يعمل خل التفاح على حفظ درجة حموضة فروة الشعر ويطهرها تمامًا من البكتيريا والقشرة التي تسبب تساقط الشعر وبذلك يتمكن من تقوية بصيلات الشعر بكل سهولة وتتم كالآتي:

نحضر مقدار 75 ملي خل تفاح ويخلط مع مقدار لتر ماء.

قبل الاستخدام يجب أن يكون الشعر نظيفًا ومغسول بالشامبو المخصص له.

ونأخذ مقدار كوب من الخليط لغسل الشعر به.

وتكرر الطريقة مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع حسب حالة الشعر.

الشاي الأخضر لمنع تساقط الشعر

يعمل الشاي الأخضر على الحد من تساقط الشعر نتيجة لضعف جذور الشعر ويغذي الشعر كاملًا من جذوره لأطرافه لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في ذلك ويستخدم كالآتي:

يتم وضع الشاي الأخضر في ماء دافئ وعندما يصبح مغليًا يرفع عن النار.

ننتظر حتى يهدأ ويصبح مناسبًا للاستخدام.

ومن ثم يوضع على الشعر عندما يصبح الشاي الأخضر دافئًا ويوضع على أجزاء الشعر كاملةً.

وبعد ساعة كاملة يتم غسل الشعر بماء بارد.

الثوم لتطهير فروة الشعر وتقوية الشعر

يقوم الثوم بالتأثير على فروة الشعر بشكل قوي حيث يعمل على زيادة كثافة الشعر وتنعيمه بالإضافة لقدرته على تقوية الشعر من جذوره ووقف تساقط الشعر في فترة قصيرة ويستخدم بهذا الشكل: