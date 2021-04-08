وصفة المطاعم السرية لإعداد بيتزا الطاسة وسر الحشو الذي يخفيه عنكِ أشهر الشيفات

البيتزا السائلة في المقلاة أو بيتزا الطاسة هي أحد أسهل طرق عمل عجينة البيتزا اللذيذة، وما يميز تلك الطريقة أنكِ لست بحاجة إلى فرن أو عجن، فباستخدام الخلاط أو المضرب ستحصلين على عجينة بيتزا هشة وقطنية ومثالية، وسهلة وسريعة الإعداد، فالجميع كبار وصغاراً يعشقون البيتزا بكل أنواها وبكل حشواتها المختلفة، ولكنها غالية الثمن، لذا فإن إعدادها في المنزل موفر ومضمون نظافة الإعداد وجودة المكونات، وسنخبركِ بسر إعدادها كالمحترفين. البيتزا السائلة في المقلاة كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من العسل ويمكن استخدام السكر حسب الرغبة.

رشة من الملح.

رشة من الزعتر.

فلفل أسود.

كوب وربع من الماء.

ربع كوب من زيت زيتون. حشوة البيتزا صلصلة الطماطم أو صوص البيتزا.

شرائح من البصل والفلفل الأحمر والأخضر.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود، وزعتر، وبابريكا.

لحم مفروم معصج، أو دجاج مطهي مقطع مكعبات. البيتزا السائلة في المقلاةحشوة البيتزا طريقة عمل حشوة البيتزا في مقلاة عميقة، قومي بوضع القليل من شرائح البصل والفلفل والثوم وشوحيها جيداً حتى تصبح ذهبية اللون.

قومي بإضافة اللحم المفروم أو مكعبات الدجاج وقلبيهم جيداً ثم ارفعيه من النار. طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة في الخلاط الكهربائي قومي بإضافة جميع المكونات الجافة بعد أن تقلبيها جيداً. ثم أضيفي المكونات السائلة رويداً رويداً بكمية بسيطة، حتى تحصلي على عجينة مثل قوام عجينة الكريب. في حال لم يكن لديكي خلاط يمكنكِ استخدام المضرب اليدوي. بيتزا الطاسة بيتزا الطاسة قومي بوضع مقلاة على النار وضعى القليل من الزيت، ثم أضيفي البيتزا السائلة في المقلاة حتى تبدأ تجف قليلاً، أضيفي الحشوة المجهزة مسبقاً، واتركيها حتى تنضج تماماً وبالهناء والشفاء. الوسوم

البيتزا السائلة في المقلاة أو بيتزا الطاسة هي أحد أسهل طرق عمل عجينة البيتزا اللذيذة، وما يميز تلك الطريقة أنكِ لست بحاجة إلى فرن أو عجن، فباستخدام الخلاط أو المضرب ستحصلين على عجينة بيتزا هشة وقطنية ومثالية، وسهلة وسريعة الإعداد، فالجميع كبار وصغاراً يعشقون البيتزا بكل أنواها وبكل حشواتها المختلفة، ولكنها غالية الثمن، لذا فإن إعدادها في المنزل موفر ومضمون نظافة الإعداد وجودة المكونات، وسنخبركِ بسر إعدادها كالمحترفين. البيتزا السائلة في المقلاة كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من العسل ويمكن استخدام السكر حسب الرغبة.

رشة من الملح.

رشة من الزعتر.

فلفل أسود.

كوب وربع من الماء.

ربع كوب من زيت زيتون. حشوة البيتزا صلصلة الطماطم أو صوص البيتزا.

شرائح من البصل والفلفل الأحمر والأخضر.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود، وزعتر، وبابريكا.

لحم مفروم معصج، أو دجاج مطهي مقطع مكعبات. البيتزا السائلة في المقلاةحشوة البيتزا طريقة عمل حشوة البيتزا في مقلاة عميقة، قومي بوضع القليل من شرائح البصل والفلفل والثوم وشوحيها جيداً حتى تصبح ذهبية اللون.

قومي بإضافة اللحم المفروم أو مكعبات الدجاج وقلبيهم جيداً ثم ارفعيه من النار. طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة طريقة عمل عجينة البيتزا السائلة في الخلاط الكهربائي قومي بإضافة جميع المكونات الجافة بعد أن تقلبيها جيداً. ثم أضيفي المكونات السائلة رويداً رويداً بكمية بسيطة، حتى تحصلي على عجينة مثل قوام عجينة الكريب. في حال لم يكن لديكي خلاط يمكنكِ استخدام المضرب اليدوي. بيتزا الطاسة بيتزا الطاسة قومي بوضع مقلاة على النار وضعى القليل من الزيت، ثم أضيفي البيتزا السائلة في المقلاة حتى تبدأ تجف قليلاً، أضيفي الحشوة المجهزة مسبقاً، واتركيها حتى تنضج تماماً وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة المطاعم السرية لإعداد بيتزا الطاسة وسر الحشو الذي يخفيه عنكِ أشهر الشيفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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