طريقة زرب اللحم في الفرن بالمكونات وأسهل الوصفات لعمله بطريقة صحية

طريقة زرب اللحم في الفرن، زرب اللحم أكلة عربية جميلة جدا تحتوي علي لحم الغنم الجميل الشهي الذي يعتبر من أغني اللحوم بالعناصر الهامة التي يحتجاها الإنسان وتعتبر تلك الوصفة هي افضل وصفة لعمل لحم الماعز بدون ما تشعر انه لحم غنم وسنكتب لكم مقادير وطريقة زرب اللحم في الفرن.

كيلو غرام من لحم الغنم المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

300 غرام أو مقدار ثلاث حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

ثلاث كؤوس من عصير الطماطم.

نصف كأس من عصير الليمون الحامض.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقتين من البهارات المشكلة.

5 حبات من الطماطم الطازجة المفرومة جيداً.

عودين من أكليل الجبل الطازج.

في وعاء طهي واسع نحضر به الملح والبهار وعصير الليمون والخل الأبيض ونقطع اللحم والبطاطس ونتركهم منقوعين في هذا الخليط لمدة ساعتين كاملين.

نشعل الفرن علي درجة حرارة 200 قبل التجهيز ليكون جاهز.

نضع الخليط السابق من اللحم والبطاطس في صينية في الفرن.

ونضع عليهم عصير الطماطم والطماطم المفرومة في الوجه فوق الصنية.

نضع كمية من الماء التي تغمر المكونات في الصنية.

نغلف الصنية جيدا بورق ألومنيوم أو ما يسمي بورق القصدير وندخلها الفرن المسبق تسخينه علي درجة 200 لمدة ساعة.

نزيل ورق الألومنيوم من الصني ونشغل الشواية ونحمر وجه الصنية حتي تأخذ لون أحمر شهي ولا تأخذ تلك العملية أكثر من 5 دقائق.

من أكثر اللحوم التي تعتبر غنية بالبوتاسيوم.

يعتبر البوتاسيوم مادة طبيعية محافظة علي ضغط الدم الصحي واستقرار والحفاظ علي صح القلب.

يوصي بأكله مرضي القلب والضغط.

يقلل الإصابة من مخاطر أضطرابات ضربات القلب.

مفيد في علاج فقر الدم الأنيميا.

يحتوي علي فيتامين ب الذي يعمل علي حماية الجهاز العصبي والوقاية من الأمراض.

يحتوي علي مواد طبيعية تحمي من السرطان والأورام الخبيثة.

ينصح به الأطباء ويعتبر هو اللحم المثالي لمن يعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ينصح به المدربين الرياضين لأنة يساعد في بناء العضلات أقوي من المنشطات وتعتبر من أفضل طريقة زرب اللحم في الفرن.

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