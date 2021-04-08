طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة وسريعة في المنزل

عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة ، تعتبر من أشهر الحلويات في الوطن العربي، وهي تتميز بشكلها الجذاب، والطعم الممتع، واللذيذ، وتعد من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً للجسم، وتحتوي أيضا علي فيتامينات، وعناصر غذائية، وصحية للإنسان، ويحب تناولها الجميع من الأطفال، والكبار، وتشتهر بعملها، وطرقها المختلفة في التحضير، وتعتبر من الحلويات الشهية، والممتعة، والخفيفة، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة في المنزل. مكونات طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة مكونات طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة سوف نقدم لكم مكونات عمل كنافة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة المذوبة. مكونات التزين كوب من الفستق.

كوب من البندق.

ويمكن أيضا استخدام القشطة أو الكريمة. مكونات عمل الشربات أو القطر كوبان من السكر الناعم.

كوبان من الماء البارد.

معلقة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل كنافة وهي كما يلي:- تحضير الشربات أو القطر نضع إناء علي النار، ونضيف ألي الإناء السكر، والماء، وننتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، والفانيليا، ونتركهم يغليان حتي يصبح لدينا خليط ثقيل، ومتجانس، ونطفي النار، ونتركهم حتي يبرد للاستخدام. تحضير كنافة نحضر الكنافة، ونستخدم كمية صغيرة، ونلفها علي صباع الأيد، ونترك فتحة في المنتصف، ونضعها داخل الصينية، ونكرر العملية في باقي كمية الكنافة حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نضع داخل كل فتحه القليل من الفستق و البندق، ونكرر العملية في كل كمية الكنافة الموجودة حتي ننتهي من الكمية كلها، ونتركها لمده تتراوح من نصف ساعة اللي ساعة، وممكن استخدام الكريمة أو القشطة لحشو علي حسب الرغبة في التناول. ثم نسقي الصينية بالزبدة، ونشغل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونتركها لكي تسخن ثم ندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر حتي تتحمر، وتنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها من الفرن، ونصفي الكنافة من الزبدة، ونسقيها بالشربات ونضعها علي طبق، ونزينها جوز الهند أو المزيد من الفستق والبندق، وتقدم للضيوف وبألف هنا وشفا. الوسوم

عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة ، تعتبر من أشهر الحلويات في الوطن العربي، وهي تتميز بشكلها الجذاب، والطعم الممتع، واللذيذ، وتعد من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً للجسم، وتحتوي أيضا علي فيتامينات، وعناصر غذائية، وصحية للإنسان، ويحب تناولها الجميع من الأطفال، والكبار، وتشتهر بعملها، وطرقها المختلفة في التحضير، وتعتبر من الحلويات الشهية، والممتعة، والخفيفة، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة في المنزل. مكونات طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة مكونات طريقة عمل كنافة عش البلبل بخطوات سهلة سوف نقدم لكم مكونات عمل كنافة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة المذوبة. مكونات التزين كوب من الفستق.

كوب من البندق.

ويمكن أيضا استخدام القشطة أو الكريمة. مكونات عمل الشربات أو القطر كوبان من السكر الناعم.

كوبان من الماء البارد.

معلقة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل كنافة وهي كما يلي:- تحضير الشربات أو القطر نضع إناء علي النار، ونضيف ألي الإناء السكر، والماء، وننتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، والفانيليا، ونتركهم يغليان حتي يصبح لدينا خليط ثقيل، ومتجانس، ونطفي النار، ونتركهم حتي يبرد للاستخدام. تحضير كنافة نحضر الكنافة، ونستخدم كمية صغيرة، ونلفها علي صباع الأيد، ونترك فتحة في المنتصف، ونضعها داخل الصينية، ونكرر العملية في باقي كمية الكنافة حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نضع داخل كل فتحه القليل من الفستق و البندق، ونكرر العملية في كل كمية الكنافة الموجودة حتي ننتهي من الكمية كلها، ونتركها لمده تتراوح من نصف ساعة اللي ساعة، وممكن استخدام الكريمة أو القشطة لحشو علي حسب الرغبة في التناول. ثم نسقي الصينية بالزبدة، ونشغل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونتركها لكي تسخن ثم ندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر حتي تتحمر، وتنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها من الفرن، ونصفي الكنافة من الزبدة، ونسقيها بالشربات ونضعها علي طبق، ونزينها جوز الهند أو المزيد من الفستق والبندق، وتقدم للضيوف وبألف هنا وشفا.

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