اسرار نجاح خلية النحل في المنزل في وقت سريع بمكونات متوفرة في مطبخك

اسرار نجاح خلية النحل ، تعتبر خلية النحل من المعجنات التي يحب تناولها كثير من الأشخاص على وجبة الأفطار على وجبة العشاء ويتم تناولها ساده أو الجبن، وبالتالي لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها يمكنك تجهيزها بمكونات متوفرة لديك في المنزل ويمكنك تقديمها لعائلة الاستمتاع بتناول تحتوي على بعض العناصر الهامة مثل الكالسيوم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل خلية النحل في المنزل. اسرار نجاح خلية النحل اسرار نجاح خلية النحل مكونات خلية النحل من داحل مطبخك سهلة وبسيطة. خمس أكواب من الدقيق نصف كوب زيت نصف ملعقة ملح ست ملاعق حليب ملعقة بكينج باودر ملعقة نصف خميرة ملعقتين سكر كوب إلا ربع ماء دافئ خمس ملاعق من الحليب طريقه تجهيز خلية النحل نقوم بتجهيز الماء الدافئ ثم نضع عليه الخميرة والحليب والسكر تخلص وتقلب المكونات مع بعضها وتترك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء ونضيف عليهم الملح والزعتر، وتقلب المكونات مع بعضها ثم ضعي الماء والحليب والخميرة ونقلب المكونات لمدة عشر دقائق ثم يتم تغطيتها في وعاء وتترك في مكان دافئ حتى تختمر.

بعد ذلك يتم تشكيل العجين على هيئة كرات متوسطة ويمكن حشوها وذلك على حسب أنواع الحشو سواء بالجبنة الكريمة أو يمكن حشوها بالمكسرات أو الهوت دوج أو الجبنة الشيدر، بعد ذلك قم بتجهيز صينية ووضع القماط المتوسطة فيها، وتترك لمدة 15 دقيقة وسوف تختمر وتلتصق في بعضها ثم ضعي على سطحها الحليب والسمسم، وحبة البركة يقوم به خبزها في الفرن لمدة 20 دقيقة أو أكثر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك ضعي عليها الشربات، إذا كان يتم تجهيزها حلو أو يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم بعد ان تم تناولها بجانب الحليب أو الشاي وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز خلية النحل الوسوم

اسرار نجاح خلية النحل ، تعتبر خلية النحل من المعجنات التي يحب تناولها كثير من الأشخاص على وجبة الأفطار على وجبة العشاء ويتم تناولها ساده أو الجبن، وبالتالي لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها يمكنك تجهيزها بمكونات متوفرة لديك في المنزل ويمكنك تقديمها لعائلة الاستمتاع بتناول تحتوي على بعض العناصر الهامة مثل الكالسيوم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل خلية النحل في المنزل. اسرار نجاح خلية النحل اسرار نجاح خلية النحل مكونات خلية النحل من داحل مطبخك سهلة وبسيطة. خمس أكواب من الدقيق نصف كوب زيت نصف ملعقة ملح ست ملاعق حليب ملعقة بكينج باودر ملعقة نصف خميرة ملعقتين سكر كوب إلا ربع ماء دافئ خمس ملاعق من الحليب طريقه تجهيز خلية النحل نقوم بتجهيز الماء الدافئ ثم نضع عليه الخميرة والحليب والسكر تخلص وتقلب المكونات مع بعضها وتترك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء ونضيف عليهم الملح والزعتر، وتقلب المكونات مع بعضها ثم ضعي الماء والحليب والخميرة ونقلب المكونات لمدة عشر دقائق ثم يتم تغطيتها في وعاء وتترك في مكان دافئ حتى تختمر.

بعد ذلك يتم تشكيل العجين على هيئة كرات متوسطة ويمكن حشوها وذلك على حسب أنواع الحشو سواء بالجبنة الكريمة أو يمكن حشوها بالمكسرات أو الهوت دوج أو الجبنة الشيدر، بعد ذلك قم بتجهيز صينية ووضع القماط المتوسطة فيها، وتترك لمدة 15 دقيقة وسوف تختمر وتلتصق في بعضها ثم ضعي على سطحها الحليب والسمسم، وحبة البركة يقوم به خبزها في الفرن لمدة 20 دقيقة أو أكثر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك ضعي عليها الشربات، إذا كان يتم تجهيزها حلو أو يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم بعد ان تم تناولها بجانب الحليب أو الشاي وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز خلية النحل

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