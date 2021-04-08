وصفة هائلة لتحضير كوكتيل الفواكه الطبقات وقيمته الغذائية العالية للأطفال

يعتبر كوكتيل الفواكه من أشهر العصائر الباردة المعروفة منذ زمن طويل، ويحبها جميع الأفراد لأنها تمزيج بين الكثير من أنواع الفواكه التي يحبها الجميع، وما نغفل عنه جميعاً أنها تحتوي على نسبة عالية من القيمة الغذائية التي تتضمن على 87 جرام من الماء في كل 100 جرام من عصير الكوكتيل، بالإَضافة إلى 46 سعر حراري، و11 جرام من الكربوهيدرات، وجرام من الألياف الغذائية، و8 ميللي جرام من الكالسيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى من أهمها الحديد والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك وفيتامين ب6. تحضير كوكتيل الفواكه تحضير كوكتيل الفواكه نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا

100 جرام من الفراولة.

حبتين من المانجو.

4 أصابع من الموز.

2 كوب من اللبن السائل.

كوب من الثلج.

كوب من كريمة الخفق.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة وخفقها في الخلاط الكهربائي مع العسل والثلج، وتوزع في أكواب التقديم. نقوم بتقطيع الموز وخفقه في الخلاط مع اللبن والعسل والثلج حتى يمتزج تماماً، وبهدوء نقوم بإَضافته فوق عصير الفراولة. نقوم بخفق المانجو المقطعة مع بقية العسل والثلج حتى تتجانس وتوضع فوق عصير الموز. تخفق كريمة الخفق في وعاء على سرعة عالية وتضاف إلى أكواب كوكتيل الفواكه باستخدام كيس الحلواني، وتزين بالمكسرات. فوائد كوكتيل الفواكه للجسم والصحة يساعد كوكتيل الفواكه على تطهير الجسم من الميكروبات والجراثيم والحفاظ على عملية الهضم.

يعمل على إنعاش الجسم وزيادة ضخ وسيولة الدم والتقليل من مستوى الضغط ووقاية الجسم من الإصابة بالسمنة.

تطهير الجسم من السموم والالتهابات وتزويده بالفيتامينات والمعادن.

تطهير المعدة والتليل من ألام المفاصل وتليين المعدة وتزويد الأطفال بالفيتامينات المطلوبة.

يعمل كوكتيل الفواكه على إنعاش الجهاز العصبي لاحتواءه على فيتامين سي وبي. فوائد كوكتيل الفواكه للجسم والصحة الوسوم

يعتبر كوكتيل الفواكه من أشهر العصائر الباردة المعروفة منذ زمن طويل، ويحبها جميع الأفراد لأنها تمزيج بين الكثير من أنواع الفواكه التي يحبها الجميع، وما نغفل عنه جميعاً أنها تحتوي على نسبة عالية من القيمة الغذائية التي تتضمن على 87 جرام من الماء في كل 100 جرام من عصير الكوكتيل، بالإَضافة إلى 46 سعر حراري، و11 جرام من الكربوهيدرات، وجرام من الألياف الغذائية، و8 ميللي جرام من الكالسيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى من أهمها الحديد والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك وفيتامين ب6. تحضير كوكتيل الفواكه تحضير كوكتيل الفواكه نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا

100 جرام من الفراولة.

حبتين من المانجو.

4 أصابع من الموز.

2 كوب من اللبن السائل.

كوب من الثلج.

كوب من كريمة الخفق.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة وخفقها في الخلاط الكهربائي مع العسل والثلج، وتوزع في أكواب التقديم. نقوم بتقطيع الموز وخفقه في الخلاط مع اللبن والعسل والثلج حتى يمتزج تماماً، وبهدوء نقوم بإَضافته فوق عصير الفراولة. نقوم بخفق المانجو المقطعة مع بقية العسل والثلج حتى تتجانس وتوضع فوق عصير الموز. تخفق كريمة الخفق في وعاء على سرعة عالية وتضاف إلى أكواب كوكتيل الفواكه باستخدام كيس الحلواني، وتزين بالمكسرات. فوائد كوكتيل الفواكه للجسم والصحة يساعد كوكتيل الفواكه على تطهير الجسم من الميكروبات والجراثيم والحفاظ على عملية الهضم.

يعمل على إنعاش الجسم وزيادة ضخ وسيولة الدم والتقليل من مستوى الضغط ووقاية الجسم من الإصابة بالسمنة.

تطهير الجسم من السموم والالتهابات وتزويده بالفيتامينات والمعادن.

تطهير المعدة والتليل من ألام المفاصل وتليين المعدة وتزويد الأطفال بالفيتامينات المطلوبة.

يعمل كوكتيل الفواكه على إنعاش الجهاز العصبي لاحتواءه على فيتامين سي وبي. فوائد كوكتيل الفواكه للجسم والصحة

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