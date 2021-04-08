طريقة عمل بطاطس الرانش بالجبنة الشيدر بالمقادير والخطوات

رمضان داخل علينا خلاص وكلنا بندور على سلطات أو أطباق جانبية تكون لذيذة وخفيفة، في المقال ده هنقولك على وصفة سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة جداً ومش مكلفة، اعرفي معانا طريقة عمل بطاطس الرانش بالجبنة الشيدر بالمقادير والخطواتن خلينا نبدأ على طول.. المقادير: 9 حبات بطاطس حمراء ربع كوب صلصة رانش (120 جم) 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة 1 ملعقة صغيرة بابريكا 1 ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة فلفل 1 كوب جبن شيدر مبشور (100 جم) ربع كوب من الثوم المعمر الطازج (10 جم) مفروم مقادير صوص الرانش: معلقتين كبار زبادي. أربع ملاعق كبيرة من المايونيز. ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة. نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف. ربع ملعقة صغيرة من الشبت المفروم فرماً ناعماً. ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة. طريقة تحضير بطاطس الرانش بالجبنة الشيدر: سخني الفرن إلى لدرجة 200 درجة مئوية. قطعي البطاطس نصين بالطول، وبعد كده قطعي كل نصف بالطول ثلاث مرات وأربع مرات إلى مكعبات. اغلي حلة من الماء وحطي فيها البطاطس المقطعة وسيبيها على النار تستوي لمدة 10 دقائق. صفي البطاطس واخلطيها فيصوص الرانش ومسحوق الثوم والفلفل الحلو والملح والفلفل الأسود. انقليه إلى صينية خبز (23 × 33 سم). اخبزيها في الفرن لمدة 30-35 دقيقة ، أو حتى تحمر كويس من على الوش والجناب. وهي لسه سخنة صبي عليها خليط الشيدروالتوم. بعد كده سيبيها تبرد لمدة 5 دقائق، وقدميها. فيديو الوصفة: اعرفي معانا كمان 4 وصفات بيض لوجبة فطار لذيذة ومغذية

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