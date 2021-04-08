انسي شيب الشعر بملعقة فازلين تخلصي منه نهائيا بدون رجعة بدون صبغات

يعد الشيب من أكثر الأمور التي تسبب قلق وإزعاج للأفراد الذين يعانون منه، ويودون الحصول على علاج فعال للتخلص من تلك المشكلة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي القضاء عليه بواسطة الفازلين الذي له دور كبير في القضاء عليه للأبد. علاج الشيب بخلطة الفازلين علاج الشيب بخلطة الفازلين المكونات ثلاث معالق من الفازلين.

أربع معالق حنه سودة.

معلقة صغيرة من المسك.

فوطه.

ماء مغلي.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونقوم بعد ذلك بإضافة ثلاث معالق من الفازلين الأبيض النقي ونقوم بإضافة معلقة من المسك حيث يعمل المسك العطاء الشعر رائحه مميزة ويعزز من لمعان الشعر بعد الوصفة.

نقوم بتقليب الفازلين مع معلقة المسك الصغيرة ونضيف أربع معالق من الماء المغلي ونستمر في التقليب جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة أربع معالق من الحناء السوداء ونستمر في التقليب جيدا لمدة أربع دقائق.

نحضر فرشاة ونقوم بتنظيفها جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس وجميع اطراف الشعر.

بعد ذلك نقوم بتغطية الرأس بالبونيه.

ونحضر فوطه ونضعها في ماء مغلي ثم نقوم بعصرها ثم بعد ذلك نضعها فوق البونيه لمدة خمس ساعات.

نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية وغسل الشعر أحرر الوصفة مرة أسبوعيا ويمكن عمل الوصفه من غير الحنه. خلطة الفازلين والبيض والشاي خلطة الفازلين والبيض والشاي المكونات بيضة واحدة.

أربع معالق فازلين نقي.

كوب شاي مغلي بدون سكر. طريقة التحضير نحضر وعاء ونقوم بوضع البيضة كاملة فيه يحتوي البيض على البروتين الذي يعمل علي تغذيه الشعر وتقويته من جذوره وازاله الشيب منه ثم بعد ذلك نضيف أربع معالق من الفازلين ثم كوب الشاي المغلي.

نقوم بتقليبه جيدا حتي يصبح خليطا واحدا.

نحضر فرشاه ونقوم بوضع الماسك علي الشعر وفروة الرأس، ثم تغطي الرأس بالبونيه.

نتركها لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بفرك الرأس وغسل الشعر.

نكرر الوصفه ثلاث مرات أسبوعيا. الوسوم

يعد الشيب من أكثر الأمور التي تسبب قلق وإزعاج للأفراد الذين يعانون منه، ويودون الحصول على علاج فعال للتخلص من تلك المشكلة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي القضاء عليه بواسطة الفازلين الذي له دور كبير في القضاء عليه للأبد. علاج الشيب بخلطة الفازلين علاج الشيب بخلطة الفازلين المكونات ثلاث معالق من الفازلين.

أربع معالق حنه سودة.

معلقة صغيرة من المسك.

فوطه.

ماء مغلي.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونقوم بعد ذلك بإضافة ثلاث معالق من الفازلين الأبيض النقي ونقوم بإضافة معلقة من المسك حيث يعمل المسك العطاء الشعر رائحه مميزة ويعزز من لمعان الشعر بعد الوصفة.

نقوم بتقليب الفازلين مع معلقة المسك الصغيرة ونضيف أربع معالق من الماء المغلي ونستمر في التقليب جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة أربع معالق من الحناء السوداء ونستمر في التقليب جيدا لمدة أربع دقائق.

نحضر فرشاة ونقوم بتنظيفها جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس وجميع اطراف الشعر.

بعد ذلك نقوم بتغطية الرأس بالبونيه.

ونحضر فوطه ونضعها في ماء مغلي ثم نقوم بعصرها ثم بعد ذلك نضعها فوق البونيه لمدة خمس ساعات.

نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية وغسل الشعر أحرر الوصفة مرة أسبوعيا ويمكن عمل الوصفه من غير الحنه. خلطة الفازلين والبيض والشاي خلطة الفازلين والبيض والشاي المكونات بيضة واحدة.

أربع معالق فازلين نقي.

كوب شاي مغلي بدون سكر. طريقة التحضير نحضر وعاء ونقوم بوضع البيضة كاملة فيه يحتوي البيض على البروتين الذي يعمل علي تغذيه الشعر وتقويته من جذوره وازاله الشيب منه ثم بعد ذلك نضيف أربع معالق من الفازلين ثم كوب الشاي المغلي.

نقوم بتقليبه جيدا حتي يصبح خليطا واحدا.

نحضر فرشاه ونقوم بوضع الماسك علي الشعر وفروة الرأس، ثم تغطي الرأس بالبونيه.

نتركها لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بفرك الرأس وغسل الشعر.

نكرر الوصفه ثلاث مرات أسبوعيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انسي شيب الشعر بملعقة فازلين تخلصي منه نهائيا بدون رجعة بدون صبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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