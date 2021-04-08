أسرار مذهلة في عجينة القطايف الرمضانية في المنزل جربيها ومتشتريهاش من بره

القطايف تعتبر من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم بجانب العديد من الحلويات الأخرى مثل الكنافة بكافة أنواعها والبسبوسة، وتعتبر القطايف من الأكلات التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية لذلك يجب عدم تناولها بكثرة لتجنب زيادة الوزن، ولكنها تتميز بالطعم اللذيذ ويحبها العديد من الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويتم استخدام حشوات مختلفة بها حسب الرغبة، مثل المكسرات أو الكريمة أو النوتيلا، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت لعدم شرائها من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف العجينة: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد.

3 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 كوب من الماء.

رشة من المكسرات. للحشو: 100 جرام من الشوكولاتة.

كوب واحد من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة تحضير القطايف في البيت خطوة بخطوة أولاً نقوم بتجهيز العجينة من خلال وضع كلاً من الدقيق والسميد والماء والبيكنج باودر في الوعاء وخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ناعمة وشبه سائلة، ونتركها جانباً حتى ترتاح.

ونقوم بتحضير الحشو في هذا الوقت من خلال وضع القشطة في وعاء على النار لكي تسخن ولا تغلي، ثم نضيف لها الشوكولاتة والفانيليا والعسل، ونقلب حتى تمام ذوبان الشوكولاتة، ونرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتجهيز مقلاة واسعة وذات قاعدة سميكة، ونضعها على النار لكي تسخن، ثم نقوم بصب العجينة بها على شكل أقراص صغيرة، ونتركها حتى يظهر بها فقاعات.

ونقوم برفعها من على النار ونتركها في صينية بها قماشة نظيفة لكي تبرد، ثم نقوم بتشكيلها وحشوها بالكريمة التي تم تحضيرها من قبل بالشوكولاتة، ونغلقها من الأطراف جيداً، وتقدم بعد ذلك بالهنا والشفا. طريقة تحضير القطايف في البيت خطوة بخطوة الوسوم

القطايف تعتبر من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم بجانب العديد من الحلويات الأخرى مثل الكنافة بكافة أنواعها والبسبوسة، وتعتبر القطايف من الأكلات التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية لذلك يجب عدم تناولها بكثرة لتجنب زيادة الوزن، ولكنها تتميز بالطعم اللذيذ ويحبها العديد من الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويتم استخدام حشوات مختلفة بها حسب الرغبة، مثل المكسرات أو الكريمة أو النوتيلا، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت لعدم شرائها من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف العجينة: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد.

3 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 كوب من الماء.

رشة من المكسرات. للحشو: 100 جرام من الشوكولاتة.

كوب واحد من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة تحضير القطايف في البيت خطوة بخطوة أولاً نقوم بتجهيز العجينة من خلال وضع كلاً من الدقيق والسميد والماء والبيكنج باودر في الوعاء وخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ناعمة وشبه سائلة، ونتركها جانباً حتى ترتاح.

ونقوم بتحضير الحشو في هذا الوقت من خلال وضع القشطة في وعاء على النار لكي تسخن ولا تغلي، ثم نضيف لها الشوكولاتة والفانيليا والعسل، ونقلب حتى تمام ذوبان الشوكولاتة، ونرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتجهيز مقلاة واسعة وذات قاعدة سميكة، ونضعها على النار لكي تسخن، ثم نقوم بصب العجينة بها على شكل أقراص صغيرة، ونتركها حتى يظهر بها فقاعات.

ونقوم برفعها من على النار ونتركها في صينية بها قماشة نظيفة لكي تبرد، ثم نقوم بتشكيلها وحشوها بالكريمة التي تم تحضيرها من قبل بالشوكولاتة، ونغلقها من الأطراف جيداً، وتقدم بعد ذلك بالهنا والشفا. طريقة تحضير القطايف في البيت خطوة بخطوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار مذهلة في عجينة القطايف الرمضانية في المنزل جربيها ومتشتريهاش من بره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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