بطعم وريحة لا تقاوم طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة في الفرن للعزومات

تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الخضار المنتشرة عالمياً حيث أنها تأتي في المركز الرابع في الاستهلاك بعد الذرة، والارز، والقمح، وكذلك فإنها تقع في المركز الأول من حيث استهلاك الخضروات عالمياً، وتعد منطقة جنوب البيرو هي أساس زراعة البطاطس، وقد قامت أسبانيا بتصدير البطاطس إلى كل الدول الأوروبية، بدأت تنتشر أكثر فأكثر في كل دول العالم، وتم التوسع في زراعتها خاصة في الأمريكتين، طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة المكونات: 1000 جرام بطاطس من ذات الحجم المتوسط او الصغير.

500 جرام من مفروم اللحمة.

القليل من الصنوبر.

القليل من الزبدة .

صلصة طماطم ملعقة صغيرة.

فلفل حلو كبير الحجم حبة واحدة.

2 حبة طماطم من ذات الحجم المتوسط.

زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة الحجم.

1 ملعقة ونصف ملح من الحجم الصغير.

فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة الحجم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق بابريكا.

ملعقة من مسحوق الزنجبيل صغيرة.

ملعقة جوزة الطيب صغيرة.

ملعقة من خلطة السبع بهارات صغيرة

القليل من زيت الذرة طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة قومي بغسل البطاطس بالماء جيداً لتتخلصي من الاتربة، ثم قومي بتقشيرها جيداً.

قومي بقطع جزء من أحد جانبي البطاطس المدببة.

الآن قومي بحفر البطاطس عن طريق حفارة مناسبة إلى أن تفريغها كلياً، وكوني حريصة حتى لا تثقبِ أحد جدرانها، احتفظي بلب البطاطس حتى وقت الاستخدام.

قومي بوضع البطاطس في ماء حتى تظل بلونها حتى تقومي بتجهيز الحشوة.

لتجهيز الحشو قومي بوضع ثلاث ملاعق متوسطة الحجم من الزبدة حتى تذوب.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيداً مع الزبدة، أضيفي الفلفل الأسود، والملح، والبهارات مع اللحمة وقلبيها حتى النضوج، ثم اتركيها لتبرد.

يتم قلي كمية الصنوبر في الزيت حتى تأخذ لوناً ذهبياً، ثم توضع مع اللحم المفروم.

قطعي الفلفل الحلو الأحمر إلى قطع صغيرة وكذلك الطماطم ثم قومي بضربهم في الخلاط الكهربائي مع زيت الزيتون، وصلصة الطماطم، ومسحوق البابريكا، الزنجبيل، وجوزة الطيب.

قومي بوضع اللحم المفروم البارد داخل البطاطس.

قومي بوضعهم في قالب مع لب البطاطس ثم غطيهم بالخليط حتى تغطي جيداً من جميع الجهات، قومي بوضعها في الفرن لتنضج ثم اغلقي الفرن اخرجيها. طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة الوسوم

تعتبر البطاطس من أكثر أنواع الخضار المنتشرة عالمياً حيث أنها تأتي في المركز الرابع في الاستهلاك بعد الذرة، والارز، والقمح، وكذلك فإنها تقع في المركز الأول من حيث استهلاك الخضروات عالمياً، وتعد منطقة جنوب البيرو هي أساس زراعة البطاطس، وقد قامت أسبانيا بتصدير البطاطس إلى كل الدول الأوروبية، بدأت تنتشر أكثر فأكثر في كل دول العالم، وتم التوسع في زراعتها خاصة في الأمريكتين، طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة المكونات: 1000 جرام بطاطس من ذات الحجم المتوسط او الصغير.

500 جرام من مفروم اللحمة.

القليل من الصنوبر.

القليل من الزبدة .

صلصة طماطم ملعقة صغيرة.

فلفل حلو كبير الحجم حبة واحدة.

2 حبة طماطم من ذات الحجم المتوسط.

زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة الحجم.

1 ملعقة ونصف ملح من الحجم الصغير.

فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة الحجم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق بابريكا.

ملعقة من مسحوق الزنجبيل صغيرة.

ملعقة جوزة الطيب صغيرة.

ملعقة من خلطة السبع بهارات صغيرة

القليل من زيت الذرة طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة قومي بغسل البطاطس بالماء جيداً لتتخلصي من الاتربة، ثم قومي بتقشيرها جيداً.

قومي بقطع جزء من أحد جانبي البطاطس المدببة.

الآن قومي بحفر البطاطس عن طريق حفارة مناسبة إلى أن تفريغها كلياً، وكوني حريصة حتى لا تثقبِ أحد جدرانها، احتفظي بلب البطاطس حتى وقت الاستخدام.

قومي بوضع البطاطس في ماء حتى تظل بلونها حتى تقومي بتجهيز الحشوة.

لتجهيز الحشو قومي بوضع ثلاث ملاعق متوسطة الحجم من الزبدة حتى تذوب.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيداً مع الزبدة، أضيفي الفلفل الأسود، والملح، والبهارات مع اللحمة وقلبيها حتى النضوج، ثم اتركيها لتبرد.

يتم قلي كمية الصنوبر في الزيت حتى تأخذ لوناً ذهبياً، ثم توضع مع اللحم المفروم.

قطعي الفلفل الحلو الأحمر إلى قطع صغيرة وكذلك الطماطم ثم قومي بضربهم في الخلاط الكهربائي مع زيت الزيتون، وصلصة الطماطم، ومسحوق البابريكا، الزنجبيل، وجوزة الطيب.

قومي بوضع اللحم المفروم البارد داخل البطاطس.

قومي بوضعهم في قالب مع لب البطاطس ثم غطيهم بالخليط حتى تغطي جيداً من جميع الجهات، قومي بوضعها في الفرن لتنضج ثم اغلقي الفرن اخرجيها. طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمه المفرومة

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