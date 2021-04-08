احلي كب كيك كنافة بالقشطة ممكن تعمليه في البيت بطعم ولون رائع ولذيذ

يعد كب كيك الكنافة بالقشطة من افضل انواع الحلويات التي يمكن تحضيرها للأطفال وبكل سهولة حيث ان كافة الأطفال يعشقون تناولها، وليس هم فقط بل والكبار أيضًا لما لها من طعم مميز للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك لكي تضمن الإعلان صحة مكوناتها، وأنها لا تسبب لهم أي ضرر خاصة في تلك الفترة، وتتسم تلك الحلوى بسهولة تحضيرها، و مكوناتها البسيطة التي غالبًا ما تتوافر في كافة المنازل. طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة المكونات كيلو إلا ربع من الكنافة الطازجة.

ربع كوب صغير من السمن.

ربع كيلو من السكر الأبيض الفاخر.

نصف كوب كبير من القشطة.

كوب كبير ونصف من الحليب الكامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من جوز الهند.

ربع كيلو من الفول السوداني المطحون.

خمس ملاعق كبار الحجم من الزبيب.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات حيث بندق ولوز او المتوفر في منزلك. مكونات الشربات كوب كبير ونصف من السكر الأبيض.

نصف لتر من الماء.

ثلاث ليمونات كبار الحجم.

عود من القرفة الخشب. طريقة التحضير ينبغي أن نقوم اولا بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة، ثم نقوم لمزجها مع السكن والسكر، ومراعاة شرب كافة الكنافة السمن جيدًا.

نحضر قوالب الكيك، ونقوم بدهنها بمقدار قليل من السمن ثم نقوم بوضع مقدار من الكنافة بها ثم نقوم بوضع المكسرات والقشطة عليها ثم نقوم بتغطيتها بالكنافة والضغط عليها مع مراعاة غلقها جيدا حتى لا يخرج الحشو منها.

نقوم بعد ملئ كافة القوالب بتلك الطريقة بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة، وتركها لمدة خمس عشر دقائق.

نقوم بإدخال القوالب بعد ذلك الفرن وتركها بداخله لمدة خمس عشر دقائق قبل حتى تنضج ويحمر وجهها.

نقوم بعد ذلك بإخراجها من الفرن، ومن ثم تغطيتها بالشربات. مكونات الشرباتطريقة التحضير الوسوم

يعد كب كيك الكنافة بالقشطة من افضل انواع الحلويات التي يمكن تحضيرها للأطفال وبكل سهولة حيث ان كافة الأطفال يعشقون تناولها، وليس هم فقط بل والكبار أيضًا لما لها من طعم مميز للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك لكي تضمن الإعلان صحة مكوناتها، وأنها لا تسبب لهم أي ضرر خاصة في تلك الفترة، وتتسم تلك الحلوى بسهولة تحضيرها، و مكوناتها البسيطة التي غالبًا ما تتوافر في كافة المنازل. طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة المكونات كيلو إلا ربع من الكنافة الطازجة.

ربع كوب صغير من السمن.

ربع كيلو من السكر الأبيض الفاخر.

نصف كوب كبير من القشطة.

كوب كبير ونصف من الحليب الكامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من جوز الهند.

ربع كيلو من الفول السوداني المطحون.

خمس ملاعق كبار الحجم من الزبيب.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات حيث بندق ولوز او المتوفر في منزلك. مكونات الشربات كوب كبير ونصف من السكر الأبيض.

نصف لتر من الماء.

ثلاث ليمونات كبار الحجم.

عود من القرفة الخشب. طريقة التحضير ينبغي أن نقوم اولا بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة، ثم نقوم لمزجها مع السكن والسكر، ومراعاة شرب كافة الكنافة السمن جيدًا.

نحضر قوالب الكيك، ونقوم بدهنها بمقدار قليل من السمن ثم نقوم بوضع مقدار من الكنافة بها ثم نقوم بوضع المكسرات والقشطة عليها ثم نقوم بتغطيتها بالكنافة والضغط عليها مع مراعاة غلقها جيدا حتى لا يخرج الحشو منها.

نقوم بعد ملئ كافة القوالب بتلك الطريقة بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة، وتركها لمدة خمس عشر دقائق.

نقوم بإدخال القوالب بعد ذلك الفرن وتركها بداخله لمدة خمس عشر دقائق قبل حتى تنضج ويحمر وجهها.

نقوم بعد ذلك بإخراجها من الفرن، ومن ثم تغطيتها بالشربات. مكونات الشرباتطريقة التحضير

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