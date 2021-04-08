طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

القطايف من الحلوى الشهيرة التي يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلوى الجميلة والمحببة لدى الجميع، والتي يتم تحضيرها بسهولة، وتتنوع حشوات القطايف، وتبحث العديد من السيدات عن طرق تحضير عجينة القطايف جاهزة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل .

أربع أكواب من الدقيق.

واحد ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

كوب من السميد الناعم.

6 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من ماء الزهر.

مقدار كوبين كوب ماء دافئ والآخر فاتر.

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ونقوم بخلطها جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة، بعد ذلك نقوم بتصفية العجينة السائلة حتى نضمن خلوها من أي تكتلات.

نضع العجينة جانبا لمدة ساعتين على الأقل حتى ترتاح ونحصل على عجينة جيدة.

بعد مرور الوقت نضع مقلاة تيفال على النار ونبدأ في وضع القطائف في المقلاة على شكل دائرة صغيرة حتى يبدأ ظهور فقاعات بها وتبدأ تجف من الأسفل، في هذه الحالة نقوم بتقلبها إلى الناحية الأخرى.

بعد تمام النضج نخرج القطايف على فوطة مطبخ ونقوم بتغطيتها.

طريقة تحضير شربات القطايف

وأما عن طريقة تحضير شربات القطايف، فيتم إضافة اثنين كوب من السكر الأبيض الخشن أو الناعم، ويتم إضافة كوب من الماء على السكر، ووضعهم في إناء حتى مرحلة الغليان، ومن ثم عند إتمام الغليان، يتم إضافة باكو من الفانليا أياً كان نوعها، ونصف ليمونة، ومن ثم يتم إطفاء والنار وتركه ليبرد، حتى يتم استخدامه عن نضج القطايف.

وفي نهاية المقال، قد قدمنا لكم خطوات عمل عجينة القطايف، حتى لا تضطروا لشرائها من الخارج، فيمكن تحضيرها في المنزل.