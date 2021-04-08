طريقة الشعيرية باللبن أسهل حلوى لذيذة ومغذية لأطفالك فهي من الأكلات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار فهي سهلة وسريعة التحضير بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي تتمتع بها، كما أن الشعيرية باللبن تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة للتغير من روتين الوجبات التقليدية، ويمكن تحضير الشعيرية باللبن بطريقة سهلة تابعيها معنا من خلال السطور القليلة القادمة. طريقة عمل الشعيرية باللبن طريقة عمل الشعيرية باللبن المقادير كوب إلا ربع شعيرية أو حوالي 150 جرام.

2 كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

مكعب صغير من الزبدة.

سكر للتحلية حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ” اختياري “. خطوات عمل الشعيرية باللبن في وعاء عميق على النار ضعي مكعب الزبدة حتى يسخن جيداً.

ضعي كمية الشعيرية وقلبيها جيداً مع الزبدة واستمري في تحريكها حتى تحمر لا تتوقفي عن التقليب حتى لا تحترق الشعيرية.

أضيفي كمية اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب بهدوء.

ضعي السكر والقرفة واتركيها حتى تغلي ثم ارفعيها من على النار.

صبي خليط الشعيرية باللبن في طبق التقديم يمكنك تزيينها بالمكسرات إذا أردتِ. الشعيرية باللبن البودرة خطوات عمل الشعيرية باللبنالشعيرية باللبن البودرة المقادير كوب إلا ربع شعيرية.

كوب ونصف من الماء.

كمية من اللبن البودرة.

سكر حسب الرغبة.

مكعب زبدة. خطوات عمل الشعيرية باللبن البودرة في قدح متوسط على النار ضعي مكعب الزبدة وبعد أن يسخن ضعي الشعيرية معه وقلبيه جيداً.

قلبي الشعيرية باستمرار حتى يصبح لونها ذهبياً.

أضيفي الماء للشعيرية بالتدريج وقلبيهم جيداً ثم أضيفي السكر مع التحريك المستمر للمكونات واتركيها حتى تغلي.

بعد الغليان أضيفي اللبن وأخفضي النار واتركيها حتى تنضج.

تترك الشعيرية باللبن البودرة على النار مدة عشر دقائق حتى يتكاثف الحليب على عكس الشعيرية باللبن السائل لا تحتاج سوى لخمس دقائق للتسوية.

بعد نضج الشعيرية واللبن ضعيها في طبق التقديم وتقدم ساخنة. خطوات عمل الشعيرية باللبن البودرة الوسوم

طريقة الشعيرية باللبن أسهل حلوى لذيذة ومغذية لأطفالك فهي من الأكلات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار فهي سهلة وسريعة التحضير بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي تتمتع بها، كما أن الشعيرية باللبن تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة للتغير من روتين الوجبات التقليدية، ويمكن تحضير الشعيرية باللبن بطريقة سهلة تابعيها معنا من خلال السطور القليلة القادمة. طريقة عمل الشعيرية باللبن طريقة عمل الشعيرية باللبن المقادير كوب إلا ربع شعيرية أو حوالي 150 جرام.

2 كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

مكعب صغير من الزبدة.

سكر للتحلية حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ” اختياري “. خطوات عمل الشعيرية باللبن في وعاء عميق على النار ضعي مكعب الزبدة حتى يسخن جيداً.

ضعي كمية الشعيرية وقلبيها جيداً مع الزبدة واستمري في تحريكها حتى تحمر لا تتوقفي عن التقليب حتى لا تحترق الشعيرية.

أضيفي كمية اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب بهدوء.

ضعي السكر والقرفة واتركيها حتى تغلي ثم ارفعيها من على النار.

صبي خليط الشعيرية باللبن في طبق التقديم يمكنك تزيينها بالمكسرات إذا أردتِ. الشعيرية باللبن البودرة خطوات عمل الشعيرية باللبنالشعيرية باللبن البودرة المقادير كوب إلا ربع شعيرية.

كوب ونصف من الماء.

كمية من اللبن البودرة.

سكر حسب الرغبة.

مكعب زبدة. خطوات عمل الشعيرية باللبن البودرة في قدح متوسط على النار ضعي مكعب الزبدة وبعد أن يسخن ضعي الشعيرية معه وقلبيه جيداً.

قلبي الشعيرية باستمرار حتى يصبح لونها ذهبياً.

أضيفي الماء للشعيرية بالتدريج وقلبيهم جيداً ثم أضيفي السكر مع التحريك المستمر للمكونات واتركيها حتى تغلي.

بعد الغليان أضيفي اللبن وأخفضي النار واتركيها حتى تنضج.

تترك الشعيرية باللبن البودرة على النار مدة عشر دقائق حتى يتكاثف الحليب على عكس الشعيرية باللبن السائل لا تحتاج سوى لخمس دقائق للتسوية.

بعد نضج الشعيرية واللبن ضعيها في طبق التقديم وتقدم ساخنة. خطوات عمل الشعيرية باللبن البودرة

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