وصفة رهيبة لتبييض المناطق الحساسة للعروس مجربة بسرعة فائقة ومن أول استعمال

تبييض المناطق الحساسة للعروس مجربة هو موضوعنا اليوم حيث أن مشكلة اسمرار المناطق الحساسة يمثل مشكلة كبيرة لدى الفتيات خاصة المقبلات على الزواج، لهذا يتم البحث عن طرق مضمونة ومجربة لتفتيح هذه المناطق بطريقة سريعة وآمنة في نفس الوقت، وأيضاً غير مكلفة، حيث أن هناك بعض الوصفات التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال، والوصفات التي سنخبركم إياها هي الأكثر فاعلية وفقاً للعديد من التجارب.

وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس مجربة

سنتناول في هذه الفقرة وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة لكونها أكثر أمانا على البشرة من المكونات الكيميائية، وكذلك تقوم بترطيب وتغذية البشرة مما يجعلها ناعمة ونضرة ومن أهم هذه الوصفات المجربة وصفة البطاطا ووصفة الكركم والليمون اللتان سنتحدث عنهما بالتفصيل في السطور التالية.

وصفة الكركم مع الليمون والعسل

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات الفعالة لتبييض المناطق الداكنة ويتم استعمالها كالتالي:

يتم عمل تقشير للبشرة باستعمال الليمون مع السكر ويترك لمدة عشر دقائق على البشرة ومن ثم يتم فركه وغسل المنطقة بالماء البارد وهذه الخطوة يمكن الاستغناء عنها في حالة البشرة الحساسة على لا تلتهب.

يتم عمل مزيج من الكركم مع الليمون والعسل ويتم وضعه على المنطقة ويترك لمدة عشر دقائق وبعدها يشطف.

تتكرر هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا وستلاحظين النتيجة من أول استخدام.

البطاطا لتبييض الأماكن الحساسة

يتم استخدام البطاطا في تفتيح هذه المناطق حيث يتم تقطيعها لشرائح ويتم فرك المنطقة بهذه الشرائح، وبعدها يتم خلط البطاطا في الخلاط وتصفية العصير الخاص بها ووضع قطنة في هذا الخليط وبعدها على المنطقة الداكنة وتترك حتى تجف.

هذه كانت وصفتين من أهم وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس مجربة ومضمونة وسريعة النتائج.