أسرار نجاح عجينة الحليب معاكي لتحضير أنواع مختلفة من المعجنات والمخبوزات

تعتبر المخبوزات والمعجنات من أكثر الأطعمة التي يقبل عليها جميع الأشخاص ويحبها الجميع من الكبار والصغار، ولذلك تبحث السيدات دائماً عن وصفة ناجحة لعمل العجينة في البيت، من أجل الحصول على مخبوزات هشة وطرية وناجحة، وسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة عمل عجينة الحليب من الألف للياء للحصول على ألذ وصفات من المعجنات والمخبوزات.مكونات عمل عجينة الحليب
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي:
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة خل.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- ماء دافئ من أجل العجن.
نقوم بتحضير العجينة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية لضمان نجاحها وتحضير وصفات شهية:
- أولاً نحضر وعاء ونضع به السكر ونضيف له القليل من الماء، وبعد ذلك نقوم بوضع الخميرة في الوعاء، ونقلب بشكل جيد جداً حتى يذوب السكر والخميرة في الوعاء.
- نترك وعاء الخميرة جانباً لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- في وعاء آخر نقوم بوضع الدقيق به، وكذلك الملح والبيكنج باودر والحليب واللبن الزبادي، ونقوم بالتقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها، ونترك الوعاء جانباً.
- في وعاء آخر نقوم بوضع البيض ونضيف له الزيت والقليل من الماء، ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نقوم بإضافة مكونات الطبق الأول والطبق الثالث إلى الطبق الثاني، ونقوم بعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى نحصل على عجينة ذات قوام طري ولا تلتصق باليدين، ونقوم بتركها جانباً حوالي ساعتين لكي ترتاح وتتخمر، ثم نحضر الحشو المرغوب به وندخلها الفرن.
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تعتبر المخبوزات والمعجنات من أكثر الأطعمة التي يقبل عليها جميع الأشخاص ويحبها الجميع من الكبار والصغار، ولذلك تبحث السيدات دائماً عن وصفة ناجحة لعمل العجينة في البيت، من أجل الحصول على مخبوزات هشة وطرية وناجحة، وسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة عمل عجينة الحليب من الألف للياء للحصول على ألذ وصفات من المعجنات والمخبوزات.مكونات عمل عجينة الحليب
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي:
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة خل.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- ماء دافئ من أجل العجن.
نقوم بتحضير العجينة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية لضمان نجاحها وتحضير وصفات شهية:
- أولاً نحضر وعاء ونضع به السكر ونضيف له القليل من الماء، وبعد ذلك نقوم بوضع الخميرة في الوعاء، ونقلب بشكل جيد جداً حتى يذوب السكر والخميرة في الوعاء.
- نترك وعاء الخميرة جانباً لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- في وعاء آخر نقوم بوضع الدقيق به، وكذلك الملح والبيكنج باودر والحليب واللبن الزبادي، ونقوم بالتقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها، ونترك الوعاء جانباً.
- في وعاء آخر نقوم بوضع البيض ونضيف له الزيت والقليل من الماء، ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نقوم بإضافة مكونات الطبق الأول والطبق الثالث إلى الطبق الثاني، ونقوم بعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى نحصل على عجينة ذات قوام طري ولا تلتصق باليدين، ونقوم بتركها جانباً حوالي ساعتين لكي ترتاح وتتخمر، ثم نحضر الحشو المرغوب به وندخلها الفرن.
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