أسرار نجاح عجينة الحليب معاكي لتحضير أنواع مختلفة من المعجنات والمخبوزات

تعتبر المخبوزات والمعجنات من أكثر الأطعمة التي يقبل عليها جميع الأشخاص ويحبها الجميع من الكبار والصغار، ولذلك تبحث السيدات دائماً عن وصفة ناجحة لعمل العجينة في البيت، من أجل الحصول على مخبوزات هشة وطرية وناجحة، وسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة عمل عجينة الحليب من الألف للياء للحصول على ألذ وصفات من المعجنات والمخبوزات.

مكونات عمل عجينة الحليب

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي:

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

ماء دافئ من أجل العجن.

طريقة تحضير عجينة الحليب بالخطوات

نقوم بتحضير العجينة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية لضمان نجاحها وتحضير وصفات شهية: