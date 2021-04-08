بسبوسة البرتقال التركية المنعشة.. سر طريقة الحلواني لطعم يذوب في الفم ويخطف العقل

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تعد بسبوسة البرتقال أحد أفضل طرق إعداد البسبوسة الشرقية، حيث تتعدد طرق تحضير بسبوسة السميد، فهناك الهريسة ويمكن إضافي المكسرات المختلفة كالبندق أو اللوز أو الفول السوداني، كما يمكن إضافة الشيكولاتة أو الفاكهة المجففة أو الكريز او حتى تركها سادة، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالسميد والبرتقال لإعطائها طعم صيفي رائع.مقادير بسبوسة بالبرتقال
- 2 كوب من دقيق السميد.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- كوب من عصير البرتقال.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- نصف كوب من السمن الموجود لديكي، والأفضل بالطبع استخدام السمن البلدي أو الزبدة، ولكن السمن النباتي أيضا يعطي نتيجة رائعة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
الشربات
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
التزيين
- نصف كوب من بشر البرتقال.
طريقة تحضير بسبوسة بالبرتقال
- قومي بخلط السميد والسمن، ثم افركيها جيدا، وأضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر البرتقال وقلبي المزيج تماما حتى يمتزج.
- في إناء عميق، قومي بخلط العسل مع عصير البرتقال، ثم أضيفيهم تدريجيا للخليط السابق وابدئي بالعجن.
- في صينية ألمنيوم ذات حواف منخفضة، بطني الصينية جيدا بالسمن ثم افردي المزيج السابق.
- تترك في الفرن على الرف الأوسط، حتى تنضج ويضاف إليها الشربات البارد وهي ساخنة.
شربات البسبوسة
قومي بوضع الماء والسكر في إناء على النار وقلبيه، ثم أضيفي الليمون وبشر البرتقال، واتركيه حتى يبدأ بالغليان وتلاحظي ثقل القوام، ثم اضيفي ملعقة من السمن، لإضفاء طعم مميز وهذا هو سر الحلواني الذي يعطي البسبوسة طراوة وطعم لذيذ.
قومي بتقطيع بسبوسة البرتقال بعد أن تبرد وقدميها في اطباق مناسبة، وستلاحظين طعم شهي للبرتقال ومنعش وبالهناء والشفاء.
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تعد بسبوسة البرتقال أحد أفضل طرق إعداد البسبوسة الشرقية، حيث تتعدد طرق تحضير بسبوسة السميد، فهناك الهريسة ويمكن إضافي المكسرات المختلفة كالبندق أو اللوز أو الفول السوداني، كما يمكن إضافة الشيكولاتة أو الفاكهة المجففة أو الكريز او حتى تركها سادة، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالسميد والبرتقال لإعطائها طعم صيفي رائع.مقادير بسبوسة بالبرتقال
- 2 كوب من دقيق السميد.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- كوب من عصير البرتقال.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- نصف كوب من السمن الموجود لديكي، والأفضل بالطبع استخدام السمن البلدي أو الزبدة، ولكن السمن النباتي أيضا يعطي نتيجة رائعة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
الشربات
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- عصير ليمونة.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
التزيين
- نصف كوب من بشر البرتقال.
طريقة تحضير بسبوسة بالبرتقال
- قومي بخلط السميد والسمن، ثم افركيها جيدا، وأضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر البرتقال وقلبي المزيج تماما حتى يمتزج.
- في إناء عميق، قومي بخلط العسل مع عصير البرتقال، ثم أضيفيهم تدريجيا للخليط السابق وابدئي بالعجن.
- في صينية ألمنيوم ذات حواف منخفضة، بطني الصينية جيدا بالسمن ثم افردي المزيج السابق.
- تترك في الفرن على الرف الأوسط، حتى تنضج ويضاف إليها الشربات البارد وهي ساخنة.
شربات البسبوسة
قومي بوضع الماء والسكر في إناء على النار وقلبيه، ثم أضيفي الليمون وبشر البرتقال، واتركيه حتى يبدأ بالغليان وتلاحظي ثقل القوام، ثم اضيفي ملعقة من السمن، لإضفاء طعم مميز وهذا هو سر الحلواني الذي يعطي البسبوسة طراوة وطعم لذيذ.
قومي بتقطيع بسبوسة البرتقال بعد أن تبرد وقدميها في اطباق مناسبة، وستلاحظين طعم شهي للبرتقال ومنعش وبالهناء والشفاء.
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