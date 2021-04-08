اطعمة يجب أن يتجنبها مرضى القولون في افطار وسحور رمضان، دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية أو كيميائية تسبب اضطرابات في القولون وتفاقم الحالة الصحية من خلال فقدان السيطرة عليه وزيادة ظهور أعراضه، وتلك الأطعمة نتعرف عليها في التالي..

اطعمة يجب أن يتجنبها مرضى القولون في افطار وسحور رمضان:

البقوليات بقشورها.

الملفوف والقرنبيط والفجل والفاصولياء والعدس والبروكلي.

الأطعمة المقلية.

الأطعمة المصنعة والمعدة مسبقًا والوجبات الجاهزة.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل الحارة.

منتجات المعجنات و مخبوزات الدقيق الأبيض والمكرونة.

الحلويات المليئة بالدهون والسكريات.

مصادر الغلوتين، وهو أحد البروتينات المتواجدة في القمح والشعير.

وكذلك مشروبات الكافيين والمشروبات الغازية.

أعراض القولون:

ألم البطن المتكرر وشعور بآلام في جانب البطن و الظهر.

تكرار الإصابة بتقلصات البطن والتشنجات و المغص.

اضطرابات في الجهاز الهضمي و الجهاز الإخراجي والإصابة بالإمساك أو الإسهال .

وجود تغيرات في البراز في لونه وشكله.

غازات البطن المتكررة والشعور المستمر بالانتفاخ في البطن.

الشعور المستمر بالتعب العام.

صعوبة في النوم وأرق.

نصائح لمرضى القولون في رمضان:

بدء الإفطار بقليل من الماء وعدم الإكثار بشربه بل توزيع شرب الماء على فترات متقاربة من الإفطار

يجب تناول اللبن أو التمر بعد الماء وقبل الوجبة رئيسية.

يمكن البدء بنوع من أنواع الشوربات الصحية.

تناول السلطة المكونة من الخضروات الورقية.

يفضل تقسيم وجبة الفطور إلى وجبتين لتخفيف الضغط على القولون و الجهاز العصبي.

مضغ الطعام جيدًا والأكل ببطء.

عدم تناول الحلويات أو مشروبات الكافيين بعد وجبة الفطور مباشرة والتقليل منها قدر الإمكان.

ممارسة الرياضة بعد الوجبات بثلاث ساعات على الأقل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.