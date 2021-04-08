طريقة أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت على طريقة المحلات

نقدم لكم وصفة أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت مثل المحلات بالضبط، حيث يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها العديد من الأشخاص، ويفضلون صنعه بأنفسهم في المنزل ليكون صحي أكثر، حيث أنهم لا يضمنون الزيت الذي يتم استخدامه في الخارج، وفي العادة تحب الأمهات بتحضير كل شيء في البيت للحفاظ على صحة أولادها، ويمكنكم تطبيق هذه الوصفة في شهر رمضان الكريم الذي يشتهر بالحلويات الشرقية المختلفة كل يوم. مكونات عمل أصابع بلح الشام كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع كوب صغيرة من الزيت.

عدد 3 بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا. مكونات عمل أصابع بلح الشام مكونات الشربات: 2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

رشة من الفانيليا. طريقة عمل أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت نحضر وعاء عميق ونضع به كلاً من الزيت والماء، ونضعه على النار لكي يغلي.

عند غليان الخليط السابق نقوم بوضع كلاً من النشا والدقيق والفانيليا مرة واحدة، ونحرك المكونات باستمرار حتى نحصل على عجينة قوامها متماسك.

نقوم برفع الوعاء من على النار، ونخلط بشكل جيد، ثم نترك العجينة جانباً تبرد.

نقوم بإضافة البيض تدريجياً، حيث يجب خلط المكونات كلها مع بعضها بعد إضافة كل بيضة.

نقوم بوضع العجينة في قمع بلح الشام.

نقوم بتشكيل أصابع بلح الشام، ونضعها في الزيت الساخن.

نترك أصابع بلح الشام في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

نقوم بتصفيتها من الزيت، ونضعها في الشربات البارد.

نقوم بحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في وعاء على النار.

بعد أن يغلي المزيج نقوم بإضافة الفانيليا وعصير الليمون، ونترك الخليط 5 دقائق على النار، ثم نرفعه بعد ذلك. طريقة عمل أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت الوسوم

نقدم لكم وصفة أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت مثل المحلات بالضبط، حيث يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها العديد من الأشخاص، ويفضلون صنعه بأنفسهم في المنزل ليكون صحي أكثر، حيث أنهم لا يضمنون الزيت الذي يتم استخدامه في الخارج، وفي العادة تحب الأمهات بتحضير كل شيء في البيت للحفاظ على صحة أولادها، ويمكنكم تطبيق هذه الوصفة في شهر رمضان الكريم الذي يشتهر بالحلويات الشرقية المختلفة كل يوم. مكونات عمل أصابع بلح الشام كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع كوب صغيرة من الزيت.

عدد 3 بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا. مكونات عمل أصابع بلح الشام مكونات الشربات: 2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

رشة من الفانيليا. طريقة عمل أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت نحضر وعاء عميق ونضع به كلاً من الزيت والماء، ونضعه على النار لكي يغلي.

عند غليان الخليط السابق نقوم بوضع كلاً من النشا والدقيق والفانيليا مرة واحدة، ونحرك المكونات باستمرار حتى نحصل على عجينة قوامها متماسك.

نقوم برفع الوعاء من على النار، ونخلط بشكل جيد، ثم نترك العجينة جانباً تبرد.

نقوم بإضافة البيض تدريجياً، حيث يجب خلط المكونات كلها مع بعضها بعد إضافة كل بيضة.

نقوم بوضع العجينة في قمع بلح الشام.

نقوم بتشكيل أصابع بلح الشام، ونضعها في الزيت الساخن.

نترك أصابع بلح الشام في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

نقوم بتصفيتها من الزيت، ونضعها في الشربات البارد.

نقوم بحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في وعاء على النار.

بعد أن يغلي المزيج نقوم بإضافة الفانيليا وعصير الليمون، ونترك الخليط 5 دقائق على النار، ثم نرفعه بعد ذلك. طريقة عمل أصابع بلح الشام المقرمشة في البيت

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