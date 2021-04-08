سر تتبيلة الفراخ المشوية الرائعه مثل تتبيلة الحاتى الخطيره مثل اكبر المطاعم بطعم ولون رهيب

طريقة عمل الفراخ المشوية ، تمثل الفراخ المشويه أحد أنواع اللحوم التي تساعد في بناء الجسم، فهي توفر له البروتينات، كما أنها تظهر بعدة طرق فمنها المشوي والمسلوق والمقالي واليكم افضل طريفه لعمل االفراخ المشويه الرائعه باروع تتبيله وبمكونات بسيطه من مطبخك فتابعونا. طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادى:- طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادى:- المكونات :- نصف كوب من البصل المفروم الخشن.

ملعقتان صغيرتان من غارام ماسالا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

عدد سبعة فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من زيت الزيتون البكر.

عدد أربع قطع من صدور الدجاج.

كوب من نبات الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

عدد 2 كوب صغير الحجم من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير :- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من الزبادي و غارام ماسالا وعصير الليمون والملح والثوم والكزبرة والبصل والفلفل الأسود وزيت الزيتون ونبدأ في الخلط عدة مرات حتى تمام الامتزاج ولحين تكون خليط ناعم.

توضع الفراخ داخل وعاء عميق وننزل عليها بتتبيلة الفراخ المشويه ، ثم تغطي.

، ثم تغطي. توضع داخل الثلاجة لمدة تتراوح من بين 2 إلى 3 ساعات.

بعد مرور 3 ساعات نخرج الدجاج ونوقد شواية ونضع الدجاج على الشبك ونبدأ في الشوي.

بعد تمام نضج الدجاج يرفع عن الشواية ويقدم في طبق مع السلطات والمقبلات. قطع الدجاج بتتبيلة الزبادي:- طريقة التحضير :-قطع الدجاج بتتبيلة الزبادي:- مكونات التتبيلة:- حبتان من البصل.

ملعقة من الزعتر المجفف.

ورقة غار هال وشرائح ليمون مع القليل من أعواد القرفة.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الفلفل الأسود والملح ورشة بسيطة من جوزة الطيب. طريقة التحضير :- تتبل الفراخ بالتتبيلة الرائعه وترص قطع البصل من الداخل ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة.

وترص قطع البصل من الداخل ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة. نحضر زجاجة قصيرة وذات عنق صغير ونضع بها الدجاجة بعد تتبيلها.

نثبت الزجاجة على صينية دائرية ونسكب القليل من الماء وندخلها الفرن.

نشوي الفراخ على نار عالية ثم تخفض الحرارة حتى يستوي الدجاج تماما.

بعد مرور ثلث ساعة نرفع الدجاج عن الزجاجة بطريقة لطيفة ونقدمه في الأطباق مباشرة وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل الفراخ المشوية ، تمثل الفراخ المشويه أحد أنواع اللحوم التي تساعد في بناء الجسم، فهي توفر له البروتينات، كما أنها تظهر بعدة طرق فمنها المشوي والمسلوق والمقالي واليكم افضل طريفه لعمل االفراخ المشويه الرائعه باروع تتبيله وبمكونات بسيطه من مطبخك فتابعونا. طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادى:- طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادى:- المكونات :- نصف كوب من البصل المفروم الخشن.

ملعقتان صغيرتان من غارام ماسالا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

عدد سبعة فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من زيت الزيتون البكر.

عدد أربع قطع من صدور الدجاج.

كوب من نبات الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

عدد 2 كوب صغير الحجم من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير :- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من الزبادي و غارام ماسالا وعصير الليمون والملح والثوم والكزبرة والبصل والفلفل الأسود وزيت الزيتون ونبدأ في الخلط عدة مرات حتى تمام الامتزاج ولحين تكون خليط ناعم.

توضع الفراخ داخل وعاء عميق وننزل عليها بتتبيلة الفراخ المشويه ، ثم تغطي.

، ثم تغطي. توضع داخل الثلاجة لمدة تتراوح من بين 2 إلى 3 ساعات.

بعد مرور 3 ساعات نخرج الدجاج ونوقد شواية ونضع الدجاج على الشبك ونبدأ في الشوي.

بعد تمام نضج الدجاج يرفع عن الشواية ويقدم في طبق مع السلطات والمقبلات. قطع الدجاج بتتبيلة الزبادي:- طريقة التحضير :-قطع الدجاج بتتبيلة الزبادي:- مكونات التتبيلة:- حبتان من البصل.

ملعقة من الزعتر المجفف.

ورقة غار هال وشرائح ليمون مع القليل من أعواد القرفة.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الفلفل الأسود والملح ورشة بسيطة من جوزة الطيب. طريقة التحضير :- تتبل الفراخ بالتتبيلة الرائعه وترص قطع البصل من الداخل ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة.

وترص قطع البصل من الداخل ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة. نحضر زجاجة قصيرة وذات عنق صغير ونضع بها الدجاجة بعد تتبيلها.

نثبت الزجاجة على صينية دائرية ونسكب القليل من الماء وندخلها الفرن.

نشوي الفراخ على نار عالية ثم تخفض الحرارة حتى يستوي الدجاج تماما.

بعد مرور ثلث ساعة نرفع الدجاج عن الزجاجة بطريقة لطيفة ونقدمه في الأطباق مباشرة وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة الفراخ المشوية الرائعه مثل تتبيلة الحاتى الخطيره مثل اكبر المطاعم بطعم ولون رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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