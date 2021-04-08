جربي بسبوسة البلح السهلة لتقديم حلوى لذيذة لأسرتك بعد الصيام

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشعبية المشهورة في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي يرتبط تحضيرها بالمناسبات السعيدة دائماً مثل الحفلات والأعياد وغيرها، ومن أشهر المناسبات التي تقدم بها البسبوسة هي شهر رمضان الكريم، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة حسب ذوق البلد وما اعتادت عليه، واليوم نقدم لكم وصفة جديدة ومبتكرة وهي بسبوسة البلح أو بسبوسة التمر، وهي من ابتكار دول الخليج، حيث أنها تشتهر هناك ويحبها الجميع. مكونات عمل بسبوسة البلح كوب من التمر بدون نواة.

2 بيضة.

نصف كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السميد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

لوز بدون قشر من أجل التزيين. طريقة عمل بسبوسة البلح بالخطوات نقوم بوضع كلاً من التمر والقشطة والبيض والزيت في وعاء الخلاط الكهربائي.

نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ذات قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بصب هذا المزيج في وعاء، ونضع عليه السميد والمكونات الرافعة، ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها لكي تتجانس جيداً، وتتكون لنا عجينة قوامها طري.

نقوم بتغطية هذه العجينة بقماشة نظيفة، ونتركها جانباً لكي ترتاح حوالي ساعة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالقليل من الطحينة أو الزيت.

ثم نقوم بصب العجينة بالصينية بشرط أن نساوي السطح.

نقوم بتزيينها باللوز أو حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة جيداً.

ونقوم بإدخال صينية البسبوسة في الفرن ونتركها من ربع إلى ثلث ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها بعد أن تنضج من الفرن ونتركها جانباً لكي تبرد.

ثم نسقي البسبوسة بالحليب المحلى، وبالتالي تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل بسبوسة البلحطريقة عمل بسبوسة البلح بالخطوات الوسوم

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشعبية المشهورة في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي يرتبط تحضيرها بالمناسبات السعيدة دائماً مثل الحفلات والأعياد وغيرها، ومن أشهر المناسبات التي تقدم بها البسبوسة هي شهر رمضان الكريم، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة حسب ذوق البلد وما اعتادت عليه، واليوم نقدم لكم وصفة جديدة ومبتكرة وهي بسبوسة البلح أو بسبوسة التمر، وهي من ابتكار دول الخليج، حيث أنها تشتهر هناك ويحبها الجميع. مكونات عمل بسبوسة البلح كوب من التمر بدون نواة.

2 بيضة.

نصف كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السميد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

لوز بدون قشر من أجل التزيين. طريقة عمل بسبوسة البلح بالخطوات نقوم بوضع كلاً من التمر والقشطة والبيض والزيت في وعاء الخلاط الكهربائي.

نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ذات قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بصب هذا المزيج في وعاء، ونضع عليه السميد والمكونات الرافعة، ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها لكي تتجانس جيداً، وتتكون لنا عجينة قوامها طري.

نقوم بتغطية هذه العجينة بقماشة نظيفة، ونتركها جانباً لكي ترتاح حوالي ساعة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالقليل من الطحينة أو الزيت.

ثم نقوم بصب العجينة بالصينية بشرط أن نساوي السطح.

نقوم بتزيينها باللوز أو حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة جيداً.

ونقوم بإدخال صينية البسبوسة في الفرن ونتركها من ربع إلى ثلث ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها بعد أن تنضج من الفرن ونتركها جانباً لكي تبرد.

ثم نسقي البسبوسة بالحليب المحلى، وبالتالي تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل بسبوسة البلحطريقة عمل بسبوسة البلح بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جربي بسبوسة البلح السهلة لتقديم حلوى لذيذة لأسرتك بعد الصيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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