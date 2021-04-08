الكفتة المشوية الهشه بتتبيلة الحاتى السريه الاصليه مثل الجاهزه تماما

طريقة عمل الكفتة المشوية ، تعتبر الكفتة المشوية من ألذ الأكلات والتي يقبل عليها جميع الأطفال والبالغين، ذلك بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فهي تتم على خطوات بسيطة ومكونات سهلة جدًا وموجودة في كل منزل وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها كالمطاعم بل وأفضل منها أيضًا . طريقة عمل الكفتة المشوية :- طريقة عمل الكفتة المشوية :- المكونات :- 650 غرام من اللحم المشفى والمفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود أو يضاف بحسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

عدد 2 ثمرة من البصل المبشور.

سبعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من أعشاب الكمون المطحون.

أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الشطة. تحضير أقراص الكفتة المشوية :- احضري وعاء عميق وضعي به الثوم المهروس واللحم المفروم، ثم ابدئي في إضافة التوابل مثل الملح والكمون والفلفل الحار و القرفة وبودرة الشطة وتاكدي من مزجهم بطريقة جيدة.

ابدئي في تشكيل عجينة الكفتة إلى أقراص دائرية أو أصابع وذلك بالحجم الذي ترغبين به.

احضري صينية لرص الكفتة بها ولكن تأكدي أولا من رشها برذاذ الطهي.

رتبي الكفتة المشويه داخل الصينية بمسافات متساوية ومتباعدة وذلك منعا من التصاقها.

داخل الصينية بمسافات متساوية ومتباعدة وذلك منعا من التصاقها. غلفي الصينية جيدا باستخدام قطعة قماش نظيفة أو عن طريق الأكياس البلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد ادخلي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة متوسطة.

اتركي مسافة بين أطراف الصينية وحواف الفرن وذلك لتسهيل الحركة.

اتركي الكفتة داخل الفرن حتى تمام نضج اللحم ولكن تأكدي من تقليبه كل فترة.

أخرجي الكفتة و دعيها تبرد قليلاً وقدميها مع القليل من الكاتشب أو سلطة الزبادي ويمكن تناولها بجانب المكرونة والبطاطس المحمرة مع قليل من المايونيز. تحضير أقراص الكفتة المشوية :- الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية ، تعتبر الكفتة المشوية من ألذ الأكلات والتي يقبل عليها جميع الأطفال والبالغين، ذلك بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فهي تتم على خطوات بسيطة ومكونات سهلة جدًا وموجودة في كل منزل وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها كالمطاعم بل وأفضل منها أيضًا . طريقة عمل الكفتة المشوية :- طريقة عمل الكفتة المشوية :- المكونات :- 650 غرام من اللحم المشفى والمفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود أو يضاف بحسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

عدد 2 ثمرة من البصل المبشور.

سبعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من أعشاب الكمون المطحون.

أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الشطة. تحضير أقراص الكفتة المشوية :- احضري وعاء عميق وضعي به الثوم المهروس واللحم المفروم، ثم ابدئي في إضافة التوابل مثل الملح والكمون والفلفل الحار و القرفة وبودرة الشطة وتاكدي من مزجهم بطريقة جيدة.

ابدئي في تشكيل عجينة الكفتة إلى أقراص دائرية أو أصابع وذلك بالحجم الذي ترغبين به.

احضري صينية لرص الكفتة بها ولكن تأكدي أولا من رشها برذاذ الطهي.

رتبي الكفتة المشويه داخل الصينية بمسافات متساوية ومتباعدة وذلك منعا من التصاقها.

داخل الصينية بمسافات متساوية ومتباعدة وذلك منعا من التصاقها. غلفي الصينية جيدا باستخدام قطعة قماش نظيفة أو عن طريق الأكياس البلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد ادخلي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة متوسطة.

اتركي مسافة بين أطراف الصينية وحواف الفرن وذلك لتسهيل الحركة.

اتركي الكفتة داخل الفرن حتى تمام نضج اللحم ولكن تأكدي من تقليبه كل فترة.

أخرجي الكفتة و دعيها تبرد قليلاً وقدميها مع القليل من الكاتشب أو سلطة الزبادي ويمكن تناولها بجانب المكرونة والبطاطس المحمرة مع قليل من المايونيز. تحضير أقراص الكفتة المشوية :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكفتة المشوية الهشه بتتبيلة الحاتى السريه الاصليه مثل الجاهزه تماما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.