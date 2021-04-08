حضري صوص الباربيكيو بطريقة سهلة في البيت واعملي أحلى مشويات لأن صوص الباربيكيو من أهم الصوصات التي تعطي نكهة لذيذة جداً للمشويات، كما أنه يستخدم بأكثر من شكل وطريقة لإضافة طعم لذيذ ومميز للطعام، كما أن البعض يفضلون إضافته إلى البيتزا وغيرها من أنواع الأطعمة المختلفة، ولكن في بعض الأحيان يكون سعر صوص الباربيكيو الجاهز غالي نسبياً وتفضل السيدات تحضيره منزلياً لذا نقدم لكِ أفضل وصفة لتحضير الصوص بسهولة.

نصف كوب كاتشب حوالي 125 جرام.

2 فص ثوم صغير مفروم.

2 ملعقة كبيرة سكر بني.

نصف ملعقة ماء.

نصف ملعقة مستردة.

2 ملعقة كبيرة خل تفاح.

نصف ملعقة كبيرة صوص الصويا.

نصف ملعقة كبيرة خل عادي.

ربع ملعقة بصل بودر.

ربع ملعقة ثوم بودر.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

ربع ملعقة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

في وعاء ضعي الماء والخل العادي وخل التفاح والمستردة والسكروصوص الصويا وقلبيهم معاً ثم ارفعيهم على نار متوسطة.

قلبي الخليط جيداً وأضيفي الثوم البودر والبصل البودر والقرفة المطحونة والبابريكا وقلبي حتى الغليان.

بعد غليان الخليط أضيفي الكاتشب والملح والفلفل الأسود وقلبي جيداً في اتجاه واحد.

اتركيه يغلي لمدة دقيقة مع الاستمرار في التقليب.

بعد أن يتماسك ويصبح القوام لين قليلاً ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تماماً.

بعد أن يبرد صوص الباربيكيو تستطيعين استخدامه في التتبيلات أو تقديمه بجانب المشويات.

مقادير صوص الباربيكيوطريقة تحضير صوص الباربيكيوتحضير صوص الباربيكيو في المنزل

يجب العلم بأن وصفة تحضير صوص الباربيكيو في المنزل أو أي صوصات أخرى يمكن التغيير في نكهاتها حسب الرغبة مع عدم التغيير في المكونات الأساسية للوصفة فصوص الباربيكيو يمكن إضافة كزبرة لرائحة أقوى أو عسل أو دبس رمان لطعم أقوى أو دبس تمرمحلى قليلاً.