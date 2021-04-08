البصل المخلل من أنواع المخللات المحببة جدًا إلى القلب فيمكن تقديمه بجانب كل أنواع الطعام ليضيف لها مذاق مميز وشهي بالإضافة أنه من أنواع المخلل سهلة التحضير لا تحتاج إلى الكثير من الوقت في تحضيرها، والبصل من الخضروات التي تمتاز بقيمتها الغذائية العالية ونقدم لكِ طريقة عمل البصل المخلل دون أن يذبل بمذاق مثل المحلات تمامًا. مكونات البصل المخلل مكونات عمل البصل المخلل بسيطة للغاية ولن تكلفك الكثير من المال فكل ما تحتاجين إليه: كيلو من البصل الأبيض الصغير.

2لتر من الماء.

نصف كوب من ملح الطعام.

ربع كوب خل أبيض.

معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

عصير 2 ليمونه.

4 فصوص من الثوم المهروس.

2 حبة فلفل حار (يمكن الاستغناء عنه). طريقة تحضير البصل المخلل المقرمش في حلة كبيرة قومي بوضع لتر من الماء وارتكيه حتى يغلي ثم قومي بوضع البصل به واتركيه لمدة خمس دقائق وقومي بتقليبه واتركيه لمدة خمس دقائق أخرى وبعد ذلك اغلقي النار ثم قومي بتصفيته من الماء وإزالة القشرة الخارجية له (لا تقومي بإزالة الجزء السفلي الذي يربط اوراق البصلة).

لتر الماء المتبقي قومي بوضعه على النار حتى يغلي واتركيه حتى يبرد وبعد ذلك قومي بإضافة الخل وعصير الليمون والملح والثوم والسكر إليه.

في برطمان يفضل أن يكون من الزجاج قومي بوضع البصل وقطع الفلفل الأخضر.

قومي بوضع خليط ماء المخلل إلى البصل في البرطمان وضعي القليل من الزيت على الوجه ومن ثم قومي بغلق البرلمان جيدًا واتركيه في مكان آمن.

لا تقومي بكشف البرطمان قبل مرور عشر أيام من تخليله. أسرار عمل البصل المخلل يجب أن يكون البصل أبيض وصغير وتجنب استخدام البصل الكبير.

السكر يساعد في الحفاظ على البصل من الذبلان.

يجب أن تقومي بغلي ماء التخليل قبل استخدامها. الوسوم

البصل المخلل من أنواع المخللات المحببة جدًا إلى القلب فيمكن تقديمه بجانب كل أنواع الطعام ليضيف لها مذاق مميز وشهي بالإضافة أنه من أنواع المخلل سهلة التحضير لا تحتاج إلى الكثير من الوقت في تحضيرها، والبصل من الخضروات التي تمتاز بقيمتها الغذائية العالية ونقدم لكِ طريقة عمل البصل المخلل دون أن يذبل بمذاق مثل المحلات تمامًا. مكونات البصل المخلل مكونات عمل البصل المخلل بسيطة للغاية ولن تكلفك الكثير من المال فكل ما تحتاجين إليه: كيلو من البصل الأبيض الصغير.

2لتر من الماء.

نصف كوب من ملح الطعام.

ربع كوب خل أبيض.

معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

عصير 2 ليمونه.

4 فصوص من الثوم المهروس.

2 حبة فلفل حار (يمكن الاستغناء عنه). طريقة تحضير البصل المخلل المقرمش في حلة كبيرة قومي بوضع لتر من الماء وارتكيه حتى يغلي ثم قومي بوضع البصل به واتركيه لمدة خمس دقائق وقومي بتقليبه واتركيه لمدة خمس دقائق أخرى وبعد ذلك اغلقي النار ثم قومي بتصفيته من الماء وإزالة القشرة الخارجية له (لا تقومي بإزالة الجزء السفلي الذي يربط اوراق البصلة).

لتر الماء المتبقي قومي بوضعه على النار حتى يغلي واتركيه حتى يبرد وبعد ذلك قومي بإضافة الخل وعصير الليمون والملح والثوم والسكر إليه.

في برطمان يفضل أن يكون من الزجاج قومي بوضع البصل وقطع الفلفل الأخضر.

قومي بوضع خليط ماء المخلل إلى البصل في البرطمان وضعي القليل من الزيت على الوجه ومن ثم قومي بغلق البرلمان جيدًا واتركيه في مكان آمن.

لا تقومي بكشف البرطمان قبل مرور عشر أيام من تخليله. أسرار عمل البصل المخلل يجب أن يكون البصل أبيض وصغير وتجنب استخدام البصل الكبير.

السكر يساعد في الحفاظ على البصل من الذبلان.

يجب أن تقومي بغلي ماء التخليل قبل استخدامها.

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