كيراتين طبيعي ورخيص بمكونات بسيطة للحصول على شعر ناعم ولامع

الحصول على شعر ناعم وصحي هو الهدف الذي تسعى إليه كل فتاة، وفي الفترة الأخيرة تلجأ الكثير من الفتيات إلى الكرياتين الكيميائي والذي يعطي نتيجة مؤقته ويتسبب بعد ذلك في سقوط الشعر وتلفه، ولذلك من أفضل الحلول التي يمكنكِ الاعتماد عليها هو الكرياتين الطبيعي الذي تقومي بتحضيره باستخدام مكونات طبيعية آمنة تمامًا على الشعر وتعمل على تغذيته ليبدو بمظهر صحي ولامع.

يعمل على تغذية الشعر بعمق.

يساعد الكرياتين الطبيعي في ترطيب الشعر ومنع الهيشان خاصة للشعر الجاف.

يساعدك في الحصول على شعر لامع وأكثر قوة.

يعمل على تنعيم الشعر وحمايته من الجفاف والتلف.

يساعدك في الحصول على شعر أكثر نعومة وانسيابيه.

آمن تمامًا على الشعر ولا يتسبب في إلحاق أي ضرر به.

كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البن.

قطرة من أي زيت عطري محبب لكِ (يمكن الاستغناء عنها).

يمكن إضافة أي زيت أخر تفضلين استخدامه إلى باقي المكونات.

في إناء عميق قومي بوضع الزبادي والزيوت والبن معًا واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات وتحصلي على قوام شبه سائل.