كيراتين طبيعي ورخيص بمكونات بسيطة للحصول على شعر ناعم ولامع

الحصول على شعر ناعم وصحي هو الهدف الذي تسعى إليه كل فتاة، وفي الفترة الأخيرة تلجأ الكثير من الفتيات إلى الكرياتين الكيميائي والذي يعطي نتيجة مؤقته ويتسبب بعد ذلك في سقوط الشعر وتلفه، ولذلك من أفضل الحلول التي يمكنكِ الاعتماد عليها هو الكرياتين الطبيعي الذي تقومي بتحضيره باستخدام مكونات طبيعية آمنة تمامًا على الشعر وتعمل على تغذيته ليبدو بمظهر صحي ولامع.فوائد الكرياتين الطبيعي
- يعمل على تغذية الشعر بعمق.
- يساعد الكرياتين الطبيعي في ترطيب الشعر ومنع الهيشان خاصة للشعر الجاف.
- يساعدك في الحصول على شعر لامع وأكثر قوة.
- يعمل على تنعيم الشعر وحمايته من الجفاف والتلف.
- يساعدك في الحصول على شعر أكثر نعومة وانسيابيه.
- آمن تمامًا على الشعر ولا يتسبب في إلحاق أي ضرر به.
- كوب من الزبادي.
- 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من البن.
- قطرة من أي زيت عطري محبب لكِ (يمكن الاستغناء عنها).
- يمكن إضافة أي زيت أخر تفضلين استخدامه إلى باقي المكونات.
في إناء عميق قومي بوضع الزبادي والزيوت والبن معًا واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات وتحصلي على قوام شبه سائل.طريقة استخدام الكرياتين الطبيعي على الشعر
- قومي بتقسيم شعرك إلى عدة أقسام متساوية وقومي بتسريح الشعر جيدًا.
- قومي بوضع الكرياتين على الشعر وتأكدي من توزيعه جيدًا.
- قومي بلم شعرك وتغطيته باستخدام أي غطاء شعر من البلاستيك واتركي الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد قومي بفك شعرك وغسلة جيدًا باستخدام نوع الشامبو المناسب لنوعية شعرك.
- قومي بتسريح شعرك بالطريقة المعتادة وكرري هذه الوصفة كلما كنتِ بحاجة إلى ذلك ويمكن استخدامها مره كل أسبوعين.
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الحصول على شعر ناعم وصحي هو الهدف الذي تسعى إليه كل فتاة، وفي الفترة الأخيرة تلجأ الكثير من الفتيات إلى الكرياتين الكيميائي والذي يعطي نتيجة مؤقته ويتسبب بعد ذلك في سقوط الشعر وتلفه، ولذلك من أفضل الحلول التي يمكنكِ الاعتماد عليها هو الكرياتين الطبيعي الذي تقومي بتحضيره باستخدام مكونات طبيعية آمنة تمامًا على الشعر وتعمل على تغذيته ليبدو بمظهر صحي ولامع.فوائد الكرياتين الطبيعي
- يعمل على تغذية الشعر بعمق.
- يساعد الكرياتين الطبيعي في ترطيب الشعر ومنع الهيشان خاصة للشعر الجاف.
- يساعدك في الحصول على شعر لامع وأكثر قوة.
- يعمل على تنعيم الشعر وحمايته من الجفاف والتلف.
- يساعدك في الحصول على شعر أكثر نعومة وانسيابيه.
- آمن تمامًا على الشعر ولا يتسبب في إلحاق أي ضرر به.
- كوب من الزبادي.
- 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من البن.
- قطرة من أي زيت عطري محبب لكِ (يمكن الاستغناء عنها).
- يمكن إضافة أي زيت أخر تفضلين استخدامه إلى باقي المكونات.
في إناء عميق قومي بوضع الزبادي والزيوت والبن معًا واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات وتحصلي على قوام شبه سائل.طريقة استخدام الكرياتين الطبيعي على الشعر
- قومي بتقسيم شعرك إلى عدة أقسام متساوية وقومي بتسريح الشعر جيدًا.
- قومي بوضع الكرياتين على الشعر وتأكدي من توزيعه جيدًا.
- قومي بلم شعرك وتغطيته باستخدام أي غطاء شعر من البلاستيك واتركي الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد قومي بفك شعرك وغسلة جيدًا باستخدام نوع الشامبو المناسب لنوعية شعرك.
- قومي بتسريح شعرك بالطريقة المعتادة وكرري هذه الوصفة كلما كنتِ بحاجة إلى ذلك ويمكن استخدامها مره كل أسبوعين.
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