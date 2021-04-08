الجبنة الموتزاريلا المطاطية الاصلية للبيتزا والفطائر مثل الجاهزة تماما وناجحة 100%

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، تعتبر الجبنة الموتزاريلا واحدة من الأطعمة الرائعة التي تدخل في صنع أنواع مختلفة من الأكلات، فهي تعطي قوام مطاطي بالإضافة إلى مذاقها الخاص، وتفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل للتأكد من جودتها خلاف أنها تكون غالية في المحلات بعض الشيء. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من الحليب القاطع:- طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من الحليب القاطع:- المكونات :- 2 لتر من الحليب السائل الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الليمون. طريقة التحضير:- يوضع الحليب خارج الثلاجة وذلك فور شرائه وبدون أن يتم غليانه.

يوضع في مكان دافئ لمدة 13 ساعة حتى يتخمر بشكل جيد وبفعل البكتيريا النافعة.

يضاف ملح الليمون إلى المقدار المحدد من الحليب.

يتم رفع الحليب المضاف إليه ملح الليمون على نار هادئة.

نبدأ في التحريك بشكل بطئ حتى تتجمع كتل الجبن وتفصل عن باقي الحليب السائل.

ترفع درجة حرارة اللهب ونبدأ في جمع كتل الجبنه باستخدام ملعقة خشبية.

نستمر في جمع كتل الجبنة الموتزاريلا على حافة الإناء.

على حافة الإناء. نخرج الجبنة من الوعاء التي كانت به ونبدأ في عصرها بشكل جيد وهي ساخنة.

نقوم بإدخال الجبنة إلى الفريزر لفترة زمنية لا تقل عن ساعة.

واخيرا يتم بشر الجبنة حتى تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية:- المكونات :- نصف كوب من الخل.

2 كوب من حليب الجاموس السائل.

ملعقة واحدة من ملح الليمون. طريقة التحضير :- يوضع كل من الحليب السائل والخل وملح الليمون في إناء.

يرفع الإناء على نار هادئة ونبدأ في التحريك المستمر.

نبدأ في جمع مرات الجبنة على طرف الإناء.

تعصر الجبنة بشكل جيد ثم يتم وضعها داخل الماء البارد.

نقوم بإخراجها من الماء وتوضع في الثلاجة حتى يتم استعمالها.

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على كيفية عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بطريقتين ويمكنكِ استخدام الطريقة التي تفضلينها. طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، تعتبر الجبنة الموتزاريلا واحدة من الأطعمة الرائعة التي تدخل في صنع أنواع مختلفة من الأكلات، فهي تعطي قوام مطاطي بالإضافة إلى مذاقها الخاص، وتفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل للتأكد من جودتها خلاف أنها تكون غالية في المحلات بعض الشيء. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من الحليب القاطع:- طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من الحليب القاطع:- المكونات :- 2 لتر من الحليب السائل الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الليمون. طريقة التحضير:- يوضع الحليب خارج الثلاجة وذلك فور شرائه وبدون أن يتم غليانه.

يوضع في مكان دافئ لمدة 13 ساعة حتى يتخمر بشكل جيد وبفعل البكتيريا النافعة.

يضاف ملح الليمون إلى المقدار المحدد من الحليب.

يتم رفع الحليب المضاف إليه ملح الليمون على نار هادئة.

نبدأ في التحريك بشكل بطئ حتى تتجمع كتل الجبن وتفصل عن باقي الحليب السائل.

ترفع درجة حرارة اللهب ونبدأ في جمع كتل الجبنه باستخدام ملعقة خشبية.

نستمر في جمع كتل الجبنة الموتزاريلا على حافة الإناء.

على حافة الإناء. نخرج الجبنة من الوعاء التي كانت به ونبدأ في عصرها بشكل جيد وهي ساخنة.

نقوم بإدخال الجبنة إلى الفريزر لفترة زمنية لا تقل عن ساعة.

واخيرا يتم بشر الجبنة حتى تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية:- طريقة التحضير:-طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية:- المكونات :- نصف كوب من الخل.

2 كوب من حليب الجاموس السائل.

ملعقة واحدة من ملح الليمون. طريقة التحضير :- يوضع كل من الحليب السائل والخل وملح الليمون في إناء.

يرفع الإناء على نار هادئة ونبدأ في التحريك المستمر.

نبدأ في جمع مرات الجبنة على طرف الإناء.

تعصر الجبنة بشكل جيد ثم يتم وضعها داخل الماء البارد.

نقوم بإخراجها من الماء وتوضع في الثلاجة حتى يتم استعمالها.

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على كيفية عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بطريقتين ويمكنكِ استخدام الطريقة التي تفضلينها. طريقة التحضير :-

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