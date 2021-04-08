وصفة أصابع الجلاش المحشية الحادقة لإضافة مميزة على السفرة في رمضان

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية الحادقة، والتي تعتبر من أشهر الوصفات الجديدة التي انتشرت في جميع دول الوطن العربي، والتي تتميز بالطعم اللذيذ والمميز، وتعتبر إضافة مميزة جداً على السفرة، ولذلك يبحث عنها الجميع قبل شهر رمضان لتقديمها في العزائم، فمن الجدير ذكره أن الجلاش مشهور بوصفات الحلويات المختلفة ولكنه أيضاً يحضر في أصناف الحوادق ويكون طعمه شهي ومختلف. مكونات عمل أصابع الجلاش المحشية مكونات عمل أصابع الجلاش المحشية نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير هذه الوصفة: لفة جلاش.

250 جرام من اللحمة المفرومة.

ثلاثة أرباع كوب من الزيتون الأخضر.

نصف كوب جبنة مبشورة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

كزبرة.

بقدونس.

صلصة. طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشية الحادقة في البيت أولاً نقوم بتجهيز حشو الجلاش من خلال وضع القليل من الزيت مع شرائح البصل في وعاء على النار.

نقوم بوضع اللحمة المفرومة في الوعاء، ونضيف لها الملح، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بإضافة التوابل الأخرى إلى اللحمة ونقلب جيداً، حتى يتغير لون اللحمة.

نقوم بإضافة البقسماط والزيتون إلى اللحمة، ونستمر في التقليب حتى تنضج المكونات.

نقوم بإضافة الصلصة وكمية مناسبة من الكزبرة والبقدونس.

بعد ذلك نقوم بوضع الجبنة، ونتركهم على النار 5 دقائق، ثم نرفعه جانباً.

نفرد عجينة الجلاش، ونقوم بوضع كمية مناسبة من الحشو بداخلها، ثم نقوم بلفها على شكل أصابع.

ندهن صينية الفرن بالقليل من السمنة، ونرص بها أصابع الجلاش.

ندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، ونقوم بإخراجها وبالتالي تكون جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا. طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشية الحادقة في البيت الوسوم

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية الحادقة، والتي تعتبر من أشهر الوصفات الجديدة التي انتشرت في جميع دول الوطن العربي، والتي تتميز بالطعم اللذيذ والمميز، وتعتبر إضافة مميزة جداً على السفرة، ولذلك يبحث عنها الجميع قبل شهر رمضان لتقديمها في العزائم، فمن الجدير ذكره أن الجلاش مشهور بوصفات الحلويات المختلفة ولكنه أيضاً يحضر في أصناف الحوادق ويكون طعمه شهي ومختلف. مكونات عمل أصابع الجلاش المحشية مكونات عمل أصابع الجلاش المحشية نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير هذه الوصفة: لفة جلاش.

250 جرام من اللحمة المفرومة.

ثلاثة أرباع كوب من الزيتون الأخضر.

نصف كوب جبنة مبشورة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

كزبرة.

بقدونس.

صلصة. طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشية الحادقة في البيت أولاً نقوم بتجهيز حشو الجلاش من خلال وضع القليل من الزيت مع شرائح البصل في وعاء على النار.

نقوم بوضع اللحمة المفرومة في الوعاء، ونضيف لها الملح، ونقلب بشكل جيد.

نقوم بإضافة التوابل الأخرى إلى اللحمة ونقلب جيداً، حتى يتغير لون اللحمة.

نقوم بإضافة البقسماط والزيتون إلى اللحمة، ونستمر في التقليب حتى تنضج المكونات.

نقوم بإضافة الصلصة وكمية مناسبة من الكزبرة والبقدونس.

بعد ذلك نقوم بوضع الجبنة، ونتركهم على النار 5 دقائق، ثم نرفعه جانباً.

نفرد عجينة الجلاش، ونقوم بوضع كمية مناسبة من الحشو بداخلها، ثم نقوم بلفها على شكل أصابع.

ندهن صينية الفرن بالقليل من السمنة، ونرص بها أصابع الجلاش.

ندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، ونقوم بإخراجها وبالتالي تكون جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا. طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشية الحادقة في البيت

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