بيتزا الطاسة السريعة الخطيره فى 5 دقائق فقط هشه وخفيفه بعجينه سحريه وبدون فرن

طريقة عمل بيتزا الطاسة ، من المعروف أن البيتزا تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إعدادها، وبالرغم من ذلك فإن كافة الأشخاص يحبونها لذلك سوف نوضح طريقة أسهل لصنعها وهناكطرق عديده لعمل البيتزا ومنها بيتزا الطاسه السهله وغير مكلفه فى الوقت والجهد واليكم الطريقه فتابعونا. طريقة عمل بيتزا الطاسة:- طريقة عمل بيتزا الطاسة:- مقادير البيتزا:- 1 ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الدقيق الفاخر الأبيض.

ثلث كوب كبير من الزبادي.

عدد 3 حبات من الفلفل الأخضر المقطع إلى حلقات دائرية ذات سمك متوسط.

كوبين صغيرين من صلصة البيتزا البيتي.

نصف كوب كبير من الزيتون الأسود المخلي والمقطع إلى حلقات صغيرة.

كوب صغير من الجبنة الموتزاريلا.

كمية من السوسيس على حسب الرغبة.

ملعقة من الزيت ويمكن تبديله بملعقتين من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من أعشاب الزعتر المطحونة. مقادير صلصة البيتزا البيتي :- ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف كوب كبير من الكاتشب.

ملعقتين من الثوم البودرة.

ملعقة من الصلصة.

رشة فلفل. طريقة تحضير البيتزا:- نحضر إناء ونضع به مقدار الدقيق والبيكنج بودر والماء والزبادي وملعقة زيت ونبدأ في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نترك العجينه حتى تستريح.

نبدأ في فرد عجينة البيتزا بالنشابة ويفضل أن يكون حجمها في حجم الطاسة.

بالنشابة ويفضل أن يكون حجمها في حجم الطاسة. نضع شرائح السوسيس والفلفل والزيتون على العجينة ونصنع فتحات باستخدام الشوكة وذلك للتهوية.

نرفع طاسة على النار وتبدأ في وضع البيتزا.

بعد مرور 5 دقائق نضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

نطفي على النار فور احمرار البيتزا.

ملحوظة، حتى تنجح الوصفة يمنع وضع الملح في العجينة تمامًا حيث أنه يعمل على إبطاء تخمر العجينة.

تأكدي من قيامك ببعض الفتحات للتهوية.

وتعتبر هذه الطريقة أسهل طريقة لصنع البيتزا يمكنك تجربتها في المنزل والاستمتاع بها مع العائلة مقادير صلصة البيتزا البيتي :-طريقة تحضير البيتزا:- الوسوم

طريقة عمل بيتزا الطاسة ، من المعروف أن البيتزا تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إعدادها، وبالرغم من ذلك فإن كافة الأشخاص يحبونها لذلك سوف نوضح طريقة أسهل لصنعها وهناكطرق عديده لعمل البيتزا ومنها بيتزا الطاسه السهله وغير مكلفه فى الوقت والجهد واليكم الطريقه فتابعونا. طريقة عمل بيتزا الطاسة:- طريقة عمل بيتزا الطاسة:- مقادير البيتزا:- 1 ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الدقيق الفاخر الأبيض.

ثلث كوب كبير من الزبادي.

عدد 3 حبات من الفلفل الأخضر المقطع إلى حلقات دائرية ذات سمك متوسط.

كوبين صغيرين من صلصة البيتزا البيتي.

نصف كوب كبير من الزيتون الأسود المخلي والمقطع إلى حلقات صغيرة.

كوب صغير من الجبنة الموتزاريلا.

كمية من السوسيس على حسب الرغبة.

ملعقة من الزيت ويمكن تبديله بملعقتين من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من أعشاب الزعتر المطحونة. مقادير صلصة البيتزا البيتي :- ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف كوب كبير من الكاتشب.

ملعقتين من الثوم البودرة.

ملعقة من الصلصة.

رشة فلفل. طريقة تحضير البيتزا:- نحضر إناء ونضع به مقدار الدقيق والبيكنج بودر والماء والزبادي وملعقة زيت ونبدأ في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نترك العجينه حتى تستريح.

نبدأ في فرد عجينة البيتزا بالنشابة ويفضل أن يكون حجمها في حجم الطاسة.

بالنشابة ويفضل أن يكون حجمها في حجم الطاسة. نضع شرائح السوسيس والفلفل والزيتون على العجينة ونصنع فتحات باستخدام الشوكة وذلك للتهوية.

نرفع طاسة على النار وتبدأ في وضع البيتزا.

بعد مرور 5 دقائق نضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

نطفي على النار فور احمرار البيتزا.

ملحوظة، حتى تنجح الوصفة يمنع وضع الملح في العجينة تمامًا حيث أنه يعمل على إبطاء تخمر العجينة.

تأكدي من قيامك ببعض الفتحات للتهوية.

وتعتبر هذه الطريقة أسهل طريقة لصنع البيتزا يمكنك تجربتها في المنزل والاستمتاع بها مع العائلة مقادير صلصة البيتزا البيتي :-طريقة تحضير البيتزا:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا الطاسة السريعة الخطيره فى 5 دقائق فقط هشه وخفيفه بعجينه سحريه وبدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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