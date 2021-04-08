الشيش طاووق الرائع بالطريقة الاصلية الجبارة السهله بمكونات بسيطه وطعم رهيب

طريقة عمل الشيش طاووق ، الشيش طاووق من الوجبات اللذيذة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص ليس فقط الأطفال، فهو ما إلا صدور فراخ مخلية ومقطعة ومضاف إليها مجموعة من البهارات التي تضيف إليه طعم رائع. طريقة عمل الشيش طاووق :- طريقة عمل الشيش طاووق :- المكونات :- عدد 2 ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم.

حبتان كبيرتان من البصل.

صدر دجاج مخلي.

لمونة واحدة معصورة.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

2 إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كزبرة مطحونة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا. طريقة التحضير :- ابدئي في تقطيع صدور الفراخ إلى مكعبات كبيرة ومتقاربة في الحجم.

يقطع الفلفل إلى شرائح أو مكعبات بنفس حجم مكعبات الفراخ وذلك بعد إزالة البذور.

تقطع الطماطم والبصل إلى مكعبات كبيرة.

قومي بإحضار الأسياخ الخشبية المخصصة لصنع الشيش طاووق وضعي بها مكعبات الفراخ ثم شرائح الفلفل ثم البصل ثم مكعبات الطماطم.

استمري في الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية.

في وعاء آخر ضعي كل من الزبادي والملح والبابريكا والفلفل الأسود وزيت الزيتون وقلبي جيدا حتى تمتزج كافة العناصر.

ضعي جميع أسياخ الشيش في تلك الوصفة واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم تتبيلها جيدا.

بعد انتهاء الوقت المحدد احضري صينية عميقة وضعي الأسياخ على حواف الصينية.

ابدئي في تشغيل الفرن وتحديدا الشواية وادخلي الصينية واتركي الأسياخ لمدة عشرة دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

اخرجي الشيش طاووق عندما تأخذ قطع الفراخ اللون الأحمر.

دعي الأوساخ حتى تبرد شي قليل ثم قومي بتقديمها مع الكاتشب. طريقة التحضير :- وإلى هنا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل الشيش طاووق بمكونات بسيطة وبأقل الامكانيات والنتائج مبهرة كالمطاعم بل وأفضل. الوسوم

طريقة عمل الشيش طاووق ، الشيش طاووق من الوجبات اللذيذة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص ليس فقط الأطفال، فهو ما إلا صدور فراخ مخلية ومقطعة ومضاف إليها مجموعة من البهارات التي تضيف إليه طعم رائع. طريقة عمل الشيش طاووق :- طريقة عمل الشيش طاووق :- المكونات :- عدد 2 ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم.

حبتان كبيرتان من البصل.

صدر دجاج مخلي.

لمونة واحدة معصورة.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

2 إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كزبرة مطحونة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا. طريقة التحضير :- ابدئي في تقطيع صدور الفراخ إلى مكعبات كبيرة ومتقاربة في الحجم.

يقطع الفلفل إلى شرائح أو مكعبات بنفس حجم مكعبات الفراخ وذلك بعد إزالة البذور.

تقطع الطماطم والبصل إلى مكعبات كبيرة.

قومي بإحضار الأسياخ الخشبية المخصصة لصنع الشيش طاووق وضعي بها مكعبات الفراخ ثم شرائح الفلفل ثم البصل ثم مكعبات الطماطم.

استمري في الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية.

في وعاء آخر ضعي كل من الزبادي والملح والبابريكا والفلفل الأسود وزيت الزيتون وقلبي جيدا حتى تمتزج كافة العناصر.

ضعي جميع أسياخ الشيش في تلك الوصفة واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم تتبيلها جيدا.

بعد انتهاء الوقت المحدد احضري صينية عميقة وضعي الأسياخ على حواف الصينية.

ابدئي في تشغيل الفرن وتحديدا الشواية وادخلي الصينية واتركي الأسياخ لمدة عشرة دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

اخرجي الشيش طاووق عندما تأخذ قطع الفراخ اللون الأحمر.

دعي الأوساخ حتى تبرد شي قليل ثم قومي بتقديمها مع الكاتشب. طريقة التحضير :- وإلى هنا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل الشيش طاووق بمكونات بسيطة وبأقل الامكانيات والنتائج مبهرة كالمطاعم بل وأفضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيش طاووق الرائع بالطريقة الاصلية الجبارة السهله بمكونات بسيطه وطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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