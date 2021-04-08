السمك المشوى مثل المطاعم وسر التتبيلة الاصليه الرهيبة

تتبيلة السمك المشوى ، يعتبر السمك المشوى واحد من ألذ الوجبات واخفها، كما أنه اساسي لكل الأفراد في جميع الأعمار فهو يحتوي على الكثير من المعادن بالإضافة إلى امتلائه بالبروتينات ومفيد جدا للاطفال والكبارواليكم افضل طريقه لعمل السمك المشوى بمكونات بسيطه ومتوفره فى كل بيت. تتبيلة السمك المشوى :- تتبيلة السمك المشوى :- المكونات:- ثلاثة لترات من الماء.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

عدد 5 ملاعق طعام كبيرة من الملح.

سمكة سلمون تزن 300 جرام.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

أوراق 6 حبات من الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة.

أربع حبات ليمون مقطعة على شرائح متقاربة في الحجم.

ثلاثة حبات من البصل المقطع إلى حلقات رقيقة.

50 جرام من الزنجبيل.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

سبعة ملاعق من زيت جوز هند.

عسل نحل. طريقة التحضير :- ابدئي في تحضير خلطة السمك عن طريق تشويح حلقات البصل في القليل من زيت جوز الهند.

استمري في التقليب حتى تذبل حلقات البصل، أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي جيدًا.

عندما يأخذ البصل اللون الذهبي ابدئي في إضافة العسل وعصير الليمون.

ارفعي الوصفة من على النار، وابدئي في تحضير الصلصة الإضافية وهي من خلال قلي أوراق الليمون في القليل من الزبدة مع اضافة الملح وقطرات من عصير الليمون.

ابدئي في رص السمكة على صينية ذات ارتفاع متوسط وأضيفي إليها شرائح البصل التي تم تتبيلها.

ندخل الصينية إلى الفرن على حرارة 75 درجة مئوية ولمدة نصف ساعة.

عند احمرار السمكة اخرجيها من الفرن و تأكدي من إضافة الصلصة الخارجية لها. طريقة التحضير :- ملحوظة، يمكن التغيير في مقادير الوصفة على حسب حجم السمكة المراد شويها.

وبهذا نكون قد ذكرنا تتبيلة السمك المشوي الرائعة والتي تعطي للسمك مذاق لا يقاوم وكذلك رائحة جميلة جدًا ويمكن الآن تجربتها في المنزل فهي يمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل. الوسوم

تتبيلة السمك المشوى ، يعتبر السمك المشوى واحد من ألذ الوجبات واخفها، كما أنه اساسي لكل الأفراد في جميع الأعمار فهو يحتوي على الكثير من المعادن بالإضافة إلى امتلائه بالبروتينات ومفيد جدا للاطفال والكبارواليكم افضل طريقه لعمل السمك المشوى بمكونات بسيطه ومتوفره فى كل بيت. تتبيلة السمك المشوى :- تتبيلة السمك المشوى :- المكونات:- ثلاثة لترات من الماء.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

عدد 5 ملاعق طعام كبيرة من الملح.

سمكة سلمون تزن 300 جرام.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

أوراق 6 حبات من الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة.

أربع حبات ليمون مقطعة على شرائح متقاربة في الحجم.

ثلاثة حبات من البصل المقطع إلى حلقات رقيقة.

50 جرام من الزنجبيل.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

سبعة ملاعق من زيت جوز هند.

عسل نحل. طريقة التحضير :- ابدئي في تحضير خلطة السمك عن طريق تشويح حلقات البصل في القليل من زيت جوز الهند.

استمري في التقليب حتى تذبل حلقات البصل، أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي جيدًا.

عندما يأخذ البصل اللون الذهبي ابدئي في إضافة العسل وعصير الليمون.

ارفعي الوصفة من على النار، وابدئي في تحضير الصلصة الإضافية وهي من خلال قلي أوراق الليمون في القليل من الزبدة مع اضافة الملح وقطرات من عصير الليمون.

ابدئي في رص السمكة على صينية ذات ارتفاع متوسط وأضيفي إليها شرائح البصل التي تم تتبيلها.

ندخل الصينية إلى الفرن على حرارة 75 درجة مئوية ولمدة نصف ساعة.

عند احمرار السمكة اخرجيها من الفرن و تأكدي من إضافة الصلصة الخارجية لها. طريقة التحضير :- ملحوظة، يمكن التغيير في مقادير الوصفة على حسب حجم السمكة المراد شويها.

وبهذا نكون قد ذكرنا تتبيلة السمك المشوي الرائعة والتي تعطي للسمك مذاق لا يقاوم وكذلك رائحة جميلة جدًا ويمكن الآن تجربتها في المنزل فهي يمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل.

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