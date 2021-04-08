خلطة كورية خطيرة للتخلص من شيب الشعر نهائياً وللابد وتغطية الشيب فى ساعه واحده فقط

التخلص من الشعر الابيض ،التخلص من الشيب بوصفات طبيعيه فعند اقتراب عمر الشخص من عام 38 يبدأ الشعر الأبيض في الظهور حيث أن الخلايا المسئولة عن إعطاء الشعر لونه الطبيعي تكون قد توقفت لذلك سوف نتعرف على بعض الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض. التخلص من الشعر الابيض وصفة الشاي وقشر البصل:-

المكونات :- بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من تفل الشاي.

وعاء عميق لتحضير الخلطة.

عدد 2 كوب من الماء. طريقة التحضير :- قومي بإحضار الوعاء وضعي به مقدار الماء والشاي.

في وعاء آخر احضري بصلة وقومي بتقشيرها جيدا.

ضيفي مزيج الماء والشاي على الوعاء المحتوي على قشر البصل واتركيه ثلث ساعة حتى يصبح مركز للقضاء على شيب الشعر .

. قبل تطبيق الوصفة على الشعر لابد من غسله جيدا باستخدام الشامبو، ثم قومي بتجفيفه بواسطة مجفف الشعر.

طبقي المزيج على الشعر ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اغسلي الشعر مرة أخرى باستخدام شامبو خالي من السولفات و طبقي القليل من البلسم.

نستمر على الوصفة لمدة شهر ونص ونكررها مرة واحدة في الأسبوع. وصفة أعشاب الريحان:- طريقة التحضير :-وصفة أعشاب الريحان:- المكونات :- نصف كوب كبير من أعشاب الريحان المجففة.

ملعقة صغيرة من عشب إكليل الجبل.

عدد 2 كوب من الماء.

وعاء عميق. طريقة التحضير :- قومي بخلط كافة الأعشاب معا وضيفي عليها المقدار المخصص من الماء الساخن.

ارفعي الوصفة على نار هادئة في وعاء عميق.

تترك الخلطة حتى تمام الغليان.

قومي بصب المزيج داخل زجاجة بلاستيكية.

طبقي الوصفة على الشعر وابدئي في عمل مساج لفروة الرأس ولكن قبل إتمام تلك الخطوة لابد من التأكيد على نظافة الشعر.

تكرر الوصفة لمرات متعددة لحين رجوع الشعر إلى لونه الأساسي.

والآن يمكن للكثير استخدام هذه الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض والتمتع بشعر أسود صحي طريقة التحضير :- الوسوم

التخلص من الشعر الابيض ،التخلص من الشيب بوصفات طبيعيه فعند اقتراب عمر الشخص من عام 38 يبدأ الشعر الأبيض في الظهور حيث أن الخلايا المسئولة عن إعطاء الشعر لونه الطبيعي تكون قد توقفت لذلك سوف نتعرف على بعض الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض. التخلص من الشعر الابيض وصفة الشاي وقشر البصل:-

المكونات :- بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من تفل الشاي.

وعاء عميق لتحضير الخلطة.

عدد 2 كوب من الماء. طريقة التحضير :- قومي بإحضار الوعاء وضعي به مقدار الماء والشاي.

في وعاء آخر احضري بصلة وقومي بتقشيرها جيدا.

ضيفي مزيج الماء والشاي على الوعاء المحتوي على قشر البصل واتركيه ثلث ساعة حتى يصبح مركز للقضاء على شيب الشعر .

. قبل تطبيق الوصفة على الشعر لابد من غسله جيدا باستخدام الشامبو، ثم قومي بتجفيفه بواسطة مجفف الشعر.

طبقي المزيج على الشعر ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اغسلي الشعر مرة أخرى باستخدام شامبو خالي من السولفات و طبقي القليل من البلسم.

نستمر على الوصفة لمدة شهر ونص ونكررها مرة واحدة في الأسبوع. وصفة أعشاب الريحان:- طريقة التحضير :-وصفة أعشاب الريحان:- المكونات :- نصف كوب كبير من أعشاب الريحان المجففة.

ملعقة صغيرة من عشب إكليل الجبل.

عدد 2 كوب من الماء.

وعاء عميق. طريقة التحضير :- قومي بخلط كافة الأعشاب معا وضيفي عليها المقدار المخصص من الماء الساخن.

ارفعي الوصفة على نار هادئة في وعاء عميق.

تترك الخلطة حتى تمام الغليان.

قومي بصب المزيج داخل زجاجة بلاستيكية.

طبقي الوصفة على الشعر وابدئي في عمل مساج لفروة الرأس ولكن قبل إتمام تلك الخطوة لابد من التأكيد على نظافة الشعر.

تكرر الوصفة لمرات متعددة لحين رجوع الشعر إلى لونه الأساسي.

والآن يمكن للكثير استخدام هذه الوصفات للتخلص من الشعر الأبيض والتمتع بشعر أسود صحي طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة كورية خطيرة للتخلص من شيب الشعر نهائياً وللابد وتغطية الشيب فى ساعه واحده فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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