طريقة عمل البسبوسة السورية الأشهى في الوطن العربي وأسرار تحضير القطر لها

تعتبر البسبوسة السورية من أشهر وصفات البسبوسة على مستوى الوطن العربي، بل وأشهاها على الإطلاق، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الخطوات لإعدادها فإنها وصفة سهلة للغاية، يمكن إنجازها في وقت قصير، وتعتبر البسبوسة من ضمن عائلة الحلوى الشرقية الشهيرة التي يتم تحضيرها على مدار العام، وكن يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، فقد اقترن الشهر الكريم معنا بالحلويات التي تعمل على تعويض ما فقده الجسم من طاقة خلال الصيام طوال الهار. طريقة عمل البسبوسة السورية طريقة عمل البسبوسة السورية المكونات 1 كوب من دقيق السميد.

170 جرام من القشطة.

4 ملعقة كبيرة من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

حبة من البيض.

1/4 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

1/4 ملعقة صغيرة من بودرة الزعفران.

كوب من اللبن السائل.

4 ملعقة كبيرة من النشا المخلوط مع 1/3 كوب من اللبن البارد. طريقة التحضير نقوم أولاً بمزج المكونات الجافة في وعاء كبير من السميد والسكر والزعفران والبيكنج بودر. بعدها نبدأ بإضافة السوائل من الزيت والبيض والقشطة مع التقليب جيداً حتى يتجانس المزيج. نترك الخليط جانبا 15 دقيقة ليرتاح وبعدها يضاف في صينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يترك في الفرن 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي، يخرج من الفرن ويضاف له الشربات. يتم تحضير خيط القشطة من خلال تقليب اللبن والحليب المكثف المحة مع مزيج النشا واللبن والتقليب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بإضافته إلى البسبوسة وحفظها في الثلاجة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

رشة من الفانيلا.

عود من القرفة.

عصير نصف ليمونة طازجة.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (حسب الرغبة). طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات في قدر على النار حتى تبدأ في الغليان، يتم تهدئة النار وتركها 5 دقائق وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام. الوسوم

تعتبر البسبوسة السورية من أشهر وصفات البسبوسة على مستوى الوطن العربي، بل وأشهاها على الإطلاق، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الخطوات لإعدادها فإنها وصفة سهلة للغاية، يمكن إنجازها في وقت قصير، وتعتبر البسبوسة من ضمن عائلة الحلوى الشرقية الشهيرة التي يتم تحضيرها على مدار العام، وكن يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، فقد اقترن الشهر الكريم معنا بالحلويات التي تعمل على تعويض ما فقده الجسم من طاقة خلال الصيام طوال الهار. طريقة عمل البسبوسة السورية طريقة عمل البسبوسة السورية المكونات 1 كوب من دقيق السميد.

170 جرام من القشطة.

4 ملعقة كبيرة من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

حبة من البيض.

1/4 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

1/4 ملعقة صغيرة من بودرة الزعفران.

كوب من اللبن السائل.

4 ملعقة كبيرة من النشا المخلوط مع 1/3 كوب من اللبن البارد. طريقة التحضير نقوم أولاً بمزج المكونات الجافة في وعاء كبير من السميد والسكر والزعفران والبيكنج بودر. بعدها نبدأ بإضافة السوائل من الزيت والبيض والقشطة مع التقليب جيداً حتى يتجانس المزيج. نترك الخليط جانبا 15 دقيقة ليرتاح وبعدها يضاف في صينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يترك في الفرن 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي، يخرج من الفرن ويضاف له الشربات. يتم تحضير خيط القشطة من خلال تقليب اللبن والحليب المكثف المحة مع مزيج النشا واللبن والتقليب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بإضافته إلى البسبوسة وحفظها في الثلاجة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

رشة من الفانيلا.

عود من القرفة.

عصير نصف ليمونة طازجة.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (حسب الرغبة). طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات في قدر على النار حتى تبدأ في الغليان، يتم تهدئة النار وتركها 5 دقائق وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة السورية الأشهى في الوطن العربي وأسرار تحضير القطر لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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