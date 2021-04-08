كريم طبيعي يومي بدون رائحة أقوى من البوتوكس لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد، إليكى سيدتي كريم طبيعي يمكنك تحضيره بسهولة من منزلك نتيجته رائعة للغاية في تبييض البشرة، وهو مفيد جداً في نفس الوقت في إزالة تجاعيد الوجه وإزالة ندبات وعيوب البشرة أيضا، فهو يمنح البشرة تفتيح سريع بالاضافة إلى صفاء ونضارة ملحوظة، والمكون الأساسي لهذا الكريم هو حبوب الحلبة، حيث أن الحلبة تمنع ظهور التجاعيد وتعمل علي إزالة آثار حب الشباب والرؤوس السوداء أيضا، كما أنها تقشر الوجه بشكل طبيعي ولهذا فهي تعطي بشرتك تفتيح طبيعي ودائم وتقوم بتوحيد لونها بشكل سريع، ففي غضون أيام قليلة جدا ستلاحظين نتيجة مذهلة في شد البشرة وإزالة الخطوط الدقيقة العميقة وتفتيح الوجه.

كريم الحلبة لشد وتبييض البشرة وتوحيد لونها

من أجل تحضير هذا الكريم الرائع والآمن تماماً على بشرتك والاستفادة من تأثيره المباشر على تفتيح وشد البشرة، احضري مقدار مناسب حسب طول شعرك من حبوب الحلبة، ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي وتأكدي من أنه غير مختلط بملونات صناعية، كوب متوسط من الماء، ملعقتين كبيرتين من جل الصبار بالاضافة إلى القليل من زيت بذور الكتان.

يتم تحضير مقدار مناسب من حبوب الحلبة ثم يتم طحنها جيدا ويتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة من مطحون حبوب الحلبة، بعد ذلك يتم وضعها في إناء للطهي ويتم إضافة مقدار الكركم والماء إلى الإناء، بعدها يتم المزج جيدا ويتم وضع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية حتي يتم الغليان بشكل جيد، بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا.

وفي وعاء آخر يتم أخذ مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من مصفى الخليط ويتم إضافة مقدار جل الصبار إلى الوعاء، وأيضا القليل من زيت بذور الكتان ويمكنك أيضا أضافة القليل من زيت فيتامين E ثم يتم الخلط بشكل جيد. يتم وضع الكريم في علبة زجاجية ويتم حفظه في الثلاجة ويُستخدم يوميا على بشرة نظيفة؛ حيث يتم تدليك الوجه بالكريم إلى أن يتشربه الجلد.

وصفة أخرى لزيادة تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

يمكنك أيضا عمل وصفة رائعة باستخدام خليط الحلبة مع الكركم الذي تبقى من تصفية الخليط بعد الغليان، فإذا كانت بشرتك جافة يتم تحضير إناء ثم يُضاف إليه ملعقة كبيرة من الخليط، مع إضافة صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الحليب المجفف وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو ويتم التقليب بشكل جيد، ثم تطبق على الوجه وتترك لمدة ربع ساعة أو حتى تجف ثم يشطف الوجه بالماء. وإذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة يتم وضع ملعقة كبيرة من الخليط في وعاء، ثم يضاف إليه بياض بيضة واحدة وملعقة صغيرة من نشا الذرة وملعقة صغيرة من جل الصبار ويتم المزج جيدا، ثم تطبق الوصفة علي الوجه وتترك حتى تجف ثم يُغسل الوجه بعدها بالماء.