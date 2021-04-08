اعملي عجينة السمبوسة في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريع، فهي من الأطباق الخفيفة المفضلة عند الجميع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

هذه المقادير مناسبة لتناول خمسة أفراد، فيمكن شراء المكونات من أي مكان فهي غير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية هذه

المكونات

كأسان من الطحين.

كأس من المياه الدافئ.

ربع كأس من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

كمية قليلة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

تتسم طريقة تحضير عجينة السمبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير مطلقاً وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة السمبوسة: