اعملي عجينة السمبوسة في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريع، فهي من الأطباق الخفيفة المفضلة عند الجميع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل.طريقة تحضير عجينة السمبوسة
هذه المقادير مناسبة لتناول خمسة أفراد، فيمكن شراء المكونات من أي مكان فهي غير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية هذه
المكونات
- كأسان من الطحين.
- كأس من المياه الدافئ.
- ربع كأس من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
- كمية قليلة من الفلفل الأسود.
تتسم طريقة تحضير عجينة السمبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير مطلقاً وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة السمبوسة:
- الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والملح والفلفل وبعد ذلك يتم إضافة الزيت والمياه الساخن للطحين.
- بعد ذلك يتم عجن المكونات جيداً باستخدام اليد أو استخدام العجان الكهربائي لحين أن يتم الحصول على عجينة لنية متماسكة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ويتم وضعها على سطح مرشوش بالطحين.
- بعد ذلك يتم فرد كرات العجين ويتم تغطيتها باستخدام كيس النايلون.
- بعد ذلك يتم حشو قطع السمبوسة بالحشو الذي تفضلونه وبعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة مثلث.
- يتم قلي قطع السمبوسة في زيت وبعد ذلك يتم تناولها وهي ساخنة.
- إليكم في السطور الآتية بعضاً من الحشو الذي يتم استخدامه لحشو السمبوسة:
- يمكن أن يتم حشو السمبوسة باستخدام الجبن المشكلة كالبراميزان والشيدر والجبن البيض بالنعناع.
- يمكن أيضاً أن يتم حشوها باستخدام اللحم بالبصل والبازلاء ويتم تحضيره من خلال تقليب البصل مع اللحم المفروم في كمية من الزيت ويتم إضافة بهارات اللحم والملح والفلفل والأسود ويتم تركها على نار هادئة لحين أن تنضج بشكل نهائي وبعد ذلك يتم إضافة البازلاء المسلوقة من أجل اللحم.
- حشو الدجاج ويتم تحضيره من خلال فرم قطع الدجاج وبعد ذلك يتم تقليبها مع البصل المفروم في كمية من الزيت مع إضافة الملح والفلفل وتركه لحين أن ينضج بعد ذلك يتم إضافة الكريمة البيضاء وبالهناء على الجميع.
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تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريع، فهي من الأطباق الخفيفة المفضلة عند الجميع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل.طريقة تحضير عجينة السمبوسة
هذه المقادير مناسبة لتناول خمسة أفراد، فيمكن شراء المكونات من أي مكان فهي غير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية هذه
المكونات
- كأسان من الطحين.
- كأس من المياه الدافئ.
- ربع كأس من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
- كمية قليلة من الفلفل الأسود.
تتسم طريقة تحضير عجينة السمبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير مطلقاً وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة السمبوسة:
- الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والملح والفلفل وبعد ذلك يتم إضافة الزيت والمياه الساخن للطحين.
- بعد ذلك يتم عجن المكونات جيداً باستخدام اليد أو استخدام العجان الكهربائي لحين أن يتم الحصول على عجينة لنية متماسكة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ويتم وضعها على سطح مرشوش بالطحين.
- بعد ذلك يتم فرد كرات العجين ويتم تغطيتها باستخدام كيس النايلون.
- بعد ذلك يتم حشو قطع السمبوسة بالحشو الذي تفضلونه وبعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة مثلث.
- يتم قلي قطع السمبوسة في زيت وبعد ذلك يتم تناولها وهي ساخنة.
- إليكم في السطور الآتية بعضاً من الحشو الذي يتم استخدامه لحشو السمبوسة:
- يمكن أن يتم حشو السمبوسة باستخدام الجبن المشكلة كالبراميزان والشيدر والجبن البيض بالنعناع.
- يمكن أيضاً أن يتم حشوها باستخدام اللحم بالبصل والبازلاء ويتم تحضيره من خلال تقليب البصل مع اللحم المفروم في كمية من الزيت ويتم إضافة بهارات اللحم والملح والفلفل والأسود ويتم تركها على نار هادئة لحين أن تنضج بشكل نهائي وبعد ذلك يتم إضافة البازلاء المسلوقة من أجل اللحم.
- حشو الدجاج ويتم تحضيره من خلال فرم قطع الدجاج وبعد ذلك يتم تقليبها مع البصل المفروم في كمية من الزيت مع إضافة الملح والفلفل وتركه لحين أن ينضج بعد ذلك يتم إضافة الكريمة البيضاء وبالهناء على الجميع.
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