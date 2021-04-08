حضري كرات الشاورما اللذيذة في 10 دقائق فقط لأسرع وأسهل وجبة

تعتبر الشاورما من أشهر الأكلات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، ويعشقها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها بطرق مختلفة ومتعددة، حيث يوجد شاورما اللحمة وشاورما الدجاج، ويمكن تحضير سندويشات شاورما، أو فتة شاورما أو كرات الشاورما اللذيذة للأطفال، وتعتبر كرات الشاورما من أسهل وأسرع والوصفات التي يمكن للأمهات اعتمادها في الأوقات الضيقة والأيام المزدحمة، وسوف ننشر لكم طريقتها بالتفصيل في هذا المقال.مكونات عمل كرات الشاورما
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- صدور دجاج مقطعة إلى شرائح ومتبلة بتتبيلة الشاورما.
- كمية مناسبة من البقسماط الناعم.
- عدد 2 بيضة.
- شرائح توست.
- زيت للقلي.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم (ويمكن الاستغناء عنه).
- بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ثومية.
يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية لتحضير أسرع أكلة بكل سهولة وبدون تعب:
- أولاً نقوم بتجهيز الحشو من خلال وضع كمية مناسبة من الزيت النباتي في طاسة على النار.
- نترك الزيت يسخن، وبعد ذلك نقوم بإضافة له شرائح الدجاج الموجودة في التتبيلة.
- نترك الدجاج على النار حوالي عشر دقائق لكي يستوي، مع تقليبه من وقت إلى آخر لكي لا يحترق.
- بعد أن نتأكد من نضج الدجاج نقوم برفعه من على النار ونضعه في وعاء آخر جانباً.
- نقوم بوضع كلاً من البطاطس المكعبات والبقدونس على الدجاج، ونحركم مع بعضهما البعض حتى يمتزجوا.
- نقوم بإزالة أطراف التوست كلها، وندهن الجزء المتبقي بالثومية.
- نقوم بوضع الحشو المحضر في التوست، ثم نلفه ونشكله على هيئة كرات.
- نقوم بغلقه باستخدام قطرة من الماء.
- نقوم بغمس التوست في البيض، ثم نقوم بتغطيته من جميع النواحي بالبقسماط.
- نقوم بتحمير الكمية كلها في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.
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تعتبر الشاورما من أشهر الأكلات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، ويعشقها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها بطرق مختلفة ومتعددة، حيث يوجد شاورما اللحمة وشاورما الدجاج، ويمكن تحضير سندويشات شاورما، أو فتة شاورما أو كرات الشاورما اللذيذة للأطفال، وتعتبر كرات الشاورما من أسهل وأسرع والوصفات التي يمكن للأمهات اعتمادها في الأوقات الضيقة والأيام المزدحمة، وسوف ننشر لكم طريقتها بالتفصيل في هذا المقال.مكونات عمل كرات الشاورما
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- صدور دجاج مقطعة إلى شرائح ومتبلة بتتبيلة الشاورما.
- كمية مناسبة من البقسماط الناعم.
- عدد 2 بيضة.
- شرائح توست.
- زيت للقلي.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم (ويمكن الاستغناء عنه).
- بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ثومية.
يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية لتحضير أسرع أكلة بكل سهولة وبدون تعب:
- أولاً نقوم بتجهيز الحشو من خلال وضع كمية مناسبة من الزيت النباتي في طاسة على النار.
- نترك الزيت يسخن، وبعد ذلك نقوم بإضافة له شرائح الدجاج الموجودة في التتبيلة.
- نترك الدجاج على النار حوالي عشر دقائق لكي يستوي، مع تقليبه من وقت إلى آخر لكي لا يحترق.
- بعد أن نتأكد من نضج الدجاج نقوم برفعه من على النار ونضعه في وعاء آخر جانباً.
- نقوم بوضع كلاً من البطاطس المكعبات والبقدونس على الدجاج، ونحركم مع بعضهما البعض حتى يمتزجوا.
- نقوم بإزالة أطراف التوست كلها، وندهن الجزء المتبقي بالثومية.
- نقوم بوضع الحشو المحضر في التوست، ثم نلفه ونشكله على هيئة كرات.
- نقوم بغلقه باستخدام قطرة من الماء.
- نقوم بغمس التوست في البيض، ثم نقوم بتغطيته من جميع النواحي بالبقسماط.
- نقوم بتحمير الكمية كلها في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.
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