حضري كرات الشاورما اللذيذة في 10 دقائق فقط لأسرع وأسهل وجبة

تعتبر الشاورما من أشهر الأكلات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، ويعشقها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها بطرق مختلفة ومتعددة، حيث يوجد شاورما اللحمة وشاورما الدجاج، ويمكن تحضير سندويشات شاورما، أو فتة شاورما أو كرات الشاورما اللذيذة للأطفال، وتعتبر كرات الشاورما من أسهل وأسرع والوصفات التي يمكن للأمهات اعتمادها في الأوقات الضيقة والأيام المزدحمة، وسوف ننشر لكم طريقتها بالتفصيل في هذا المقال.

مكونات عمل كرات الشاورما

نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:

صدور دجاج مقطعة إلى شرائح ومتبلة بتتبيلة الشاورما.

كمية مناسبة من البقسماط الناعم.

عدد 2 بيضة.

شرائح توست.

زيت للقلي.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم (ويمكن الاستغناء عنه).

بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثومية.

طريقة عمل كرات الشاورما السريعة خطوة بخطوة

يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية لتحضير أسرع أكلة بكل سهولة وبدون تعب: