طريقه عمل زيت الثوم واستخدامه للشعر المتساقط واطالته وانبات فراغات مقدمة الرأس

طريقه عمل زيت الثوم واستخدامه للشعرالثوم من أكثر النباتات الطبيعية التي تفيد الجسم، إلى جانب مذاقها المتميز، الذي يمنحه طعم مختلف، ويحمل الثوم الكثير من الفوائد للصحة، كما أنه يحفز جهاز المناعة، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتعمل على تحسين الجهاز الهضمي، كما أن للثوم الكثير من الاستخدامات الجمالية، ويساعد زيت الثوم على تغذية الشعر، وعلاج مشكلاته الكثيرة ويعمل على علاج تساقط الشعر وتقصفه، تعرفي معنا اليوم في طريقة عمل زيت الثوم بالمنزل.

طريقة عمل زيت الثوم في المنزل

سوف نذكر لكم في مقالنا هذا طريقة عمل زيت الثوم في المنزل للحد من تساقط الشعر:

8 فصوص من الثوم.

نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع.

بصلة متوسطة الحجم.

نقوم بهرس الثوم والبصل أو نقوم بفرمهم بالخلاط الكهربائي من أجل الحصول على قوام ناعم.

نقوم بوضع الزيت بمقلاه ويترك حتى أن يسخن.

ويضاف لها البصل والثوم، نقوم بإغلاق النار حين تحول الثوم للون البني.

نقوم بتصفية الزيت للتخلص من بقايا الثوم والبصل بمجرد أن يبرد الزيت.

نقوم بتدليك فروة الرأس برفق لمدة ربع ساعة، ونقوم باستخدام ملعقتين كبيرتين من الزيت.

نقوم بوضع الزيت على الشعر بأكمله وتترك لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخفيف، ويتم تطبيق البلسم على الشعر، ومن الممكن تطبيق زيت الثوم على الشعر ثلاث مرات بالأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.

يحتوي زيت الثوم علي الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعمل علي تحفيز نمو الشعر. يحتوي علي كمية كبيرة من الكالسيوم والذي يساعد ايضا علي تقوية هيكل الشعر. يعمل علي تنظيف فروة الرأس ويعتبر معالج قوي للتخلص من القشرة. يعمل علي التخلص من تساقط الشعر وينمو الفراغات في مقدمة الرأس. يساعد الثوم في اعادة نمو الشعر ومفيد في حالات الثعلبة.

طريقة التحضير: