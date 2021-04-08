طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية باحترافية مثل الحاتي للتسوي على الفحم أو الجريل

تعتبر اللحمة المشوية من أهم وأشهر الأطباق التي تتسم بالقيمة الغذائية العالية كما أنها غنية للغاية بالمواد الغذائية، ومن الممكن الاعتماد عليها في العزائم والمناسبات، فهي غنية بالفيتامينات والبروتين المناسبة للأطفال، وتعتبر الطرق المتعدد لتتبيلات اللحمة المشوية شبيهة بعض الشيء، إلا أنها تختلف بناءً عى قطعة اللحم المستخدمة، وذلك ما سوف نوضحه إليكم من خلال المقال التالي، فضلاً عن الأسرار التي تساعد في أن يكون اللحم طري وقت الشوي حتى لا يكون جاف أو تضيع العملية برمتها على أسباب بسيطة. تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم المكونات حبة كبيرة من الطماطم.

حبة من البصل.

2 عود من الروزماري الطازج.

2 فص من الثوم.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1.5 ملعقة كبيرة من الخل.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1/2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات في الكبة حتى تمتزج وتصبح ناعمة للغاية. نقوم بتغطية قطع اللحم بالتتبيلة السابقة جيداً وتركها في الثلاجة ساعتين على الأقل. في اليوم التالي نضع قطع اللحم في صينية في الفرن مغطاه بورق القصدير مدة لا تقل عن أربعة ساعات على نار هادئة حتى تنضج. التتبيلة السابقة مناسبة لفخذ الخروف أو قطع اللحم الكبيرة أو الستيك. تتبيلة اللحمة المشوية على الجريل تتبيلة اللحمة المشوية على الجريل المكونات 2 عود من الروز ماري الطازج.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

2 فص من الثوم المفروم.

1/2 ملعقة من الأوريجانو.

عصير ليمونة طازجة.

1 ملعقة من صوص دبس الرمان.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات السابقة في الكبة حتى تتجانس جيداً. تغلف قطع اللحمة بها وتحفظ في الثلاجة ليلة كاملة، أو على الأقل أربعة ساعات. تشوى على الجريل حتى تنضج تماماً. تلك التتبيلة مناسبة لقطع اللحم الصغيرة. الوسوم

تعتبر اللحمة المشوية من أهم وأشهر الأطباق التي تتسم بالقيمة الغذائية العالية كما أنها غنية للغاية بالمواد الغذائية، ومن الممكن الاعتماد عليها في العزائم والمناسبات، فهي غنية بالفيتامينات والبروتين المناسبة للأطفال، وتعتبر الطرق المتعدد لتتبيلات اللحمة المشوية شبيهة بعض الشيء، إلا أنها تختلف بناءً عى قطعة اللحم المستخدمة، وذلك ما سوف نوضحه إليكم من خلال المقال التالي، فضلاً عن الأسرار التي تساعد في أن يكون اللحم طري وقت الشوي حتى لا يكون جاف أو تضيع العملية برمتها على أسباب بسيطة. تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم المكونات حبة كبيرة من الطماطم.

حبة من البصل.

2 عود من الروزماري الطازج.

2 فص من الثوم.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1.5 ملعقة كبيرة من الخل.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1/2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات في الكبة حتى تمتزج وتصبح ناعمة للغاية. نقوم بتغطية قطع اللحم بالتتبيلة السابقة جيداً وتركها في الثلاجة ساعتين على الأقل. في اليوم التالي نضع قطع اللحم في صينية في الفرن مغطاه بورق القصدير مدة لا تقل عن أربعة ساعات على نار هادئة حتى تنضج. التتبيلة السابقة مناسبة لفخذ الخروف أو قطع اللحم الكبيرة أو الستيك. تتبيلة اللحمة المشوية على الجريل تتبيلة اللحمة المشوية على الجريل المكونات 2 عود من الروز ماري الطازج.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

2 فص من الثوم المفروم.

1/2 ملعقة من الأوريجانو.

عصير ليمونة طازجة.

1 ملعقة من صوص دبس الرمان.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات السابقة في الكبة حتى تتجانس جيداً. تغلف قطع اللحمة بها وتحفظ في الثلاجة ليلة كاملة، أو على الأقل أربعة ساعات. تشوى على الجريل حتى تنضج تماماً. تلك التتبيلة مناسبة لقطع اللحم الصغيرة.

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