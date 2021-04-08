تعرفي علي طريقة عجينة الكريب المالح مثل أشهر المطاعم بالاسرار والتكات

عجينة الكريب المالح تهتم كل ربة منزل على أن تكون مائدتها دائماً ممتلئة بأطعمة متنوعة سواء في شهر رمضان الكريم أو بالأيام العادية وتهتم بتقديم أطباق مختلفة وشهية مثل الدواجن واللحوم والمحاشي والمكرونات المتنوعة التي اعتدنا عليها، ولكن يشعر أفراد الأسرة بالملل ويرغبون في أن يقوموا بتجربة شيء جديد خارج عن المألوف دون الحاجة للخروج من المنزل والتناول بالمطاعم، وتبدأ أن تبدع في القيام بعدة أطباق بأصناف جديدة، ونحن نعلم أن الكبار والصغار يعشقون تناول البيتزا والمعجنات منها الكريب الشهي، لكن ربات البيوت لن تدرك القيام بعمل عجينة الكريب، ونحن اليوم سوف نساعدك في طريقة تحضيرها. تعرفي علي مكونات عجينة الكريب المالح

فيما يلي سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل عجينة الكريب في المنزل وحشوه بعدة حشوات: المكونات: كوب واحد من الدقيق.

بيضة واحدة.

رشة ملح.

فلفل أسود.

كوب من اللبن السائل.

رشة ثوم بودرة. طريقة تحضير عجينة الكريب المالح في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد للتخلص من الهواء. نضيف للدقيق المنخول الحليب السائل ويقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس. بعد ذلك يتم خفق بيضة يضاف لها الملح والفلفل الأسود والثوم البودر وتقلب بشكل جيد. تضاف البيضة للخليط وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس. نحضر مقلاة من النوع الغير لاصق وتدهن بالقليل من الزيت وتترك حتى تسخن جيداً. من ثم نقوم بسكب عجينة الكريب في المقلاة من خلال مليء مغرفة واحدة. ونقوم بفرد العجينة بتحريك المقلاة بعمل حركات دائرية وتترك حتى أن تنضج العجين وتصبح لون ذهبي من الأسفل وتقلب على الجهة الأخرى. ثم ترفع من على النار ونتبع نفس النهج حتى نتخلص من كمية العجين وتوضع على فوطة وتغطى حتى تكون طرية ولينة طوال الوقت. ويتم حشو عجينة الكريب بعدة حشوات متنوعة لحم مفروم دجاج شوكولاتة كما تفضلين. الوسوم

عجينة الكريب المالح تهتم كل ربة منزل على أن تكون مائدتها دائماً ممتلئة بأطعمة متنوعة سواء في شهر رمضان الكريم أو بالأيام العادية وتهتم بتقديم أطباق مختلفة وشهية مثل الدواجن واللحوم والمحاشي والمكرونات المتنوعة التي اعتدنا عليها، ولكن يشعر أفراد الأسرة بالملل ويرغبون في أن يقوموا بتجربة شيء جديد خارج عن المألوف دون الحاجة للخروج من المنزل والتناول بالمطاعم، وتبدأ أن تبدع في القيام بعدة أطباق بأصناف جديدة، ونحن نعلم أن الكبار والصغار يعشقون تناول البيتزا والمعجنات منها الكريب الشهي، لكن ربات البيوت لن تدرك القيام بعمل عجينة الكريب، ونحن اليوم سوف نساعدك في طريقة تحضيرها. تعرفي علي مكونات عجينة الكريب المالح

فيما يلي سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل عجينة الكريب في المنزل وحشوه بعدة حشوات: المكونات: كوب واحد من الدقيق.

بيضة واحدة.

رشة ملح.

فلفل أسود.

كوب من اللبن السائل.

رشة ثوم بودرة. طريقة تحضير عجينة الكريب المالح في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد للتخلص من الهواء. نضيف للدقيق المنخول الحليب السائل ويقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس. بعد ذلك يتم خفق بيضة يضاف لها الملح والفلفل الأسود والثوم البودر وتقلب بشكل جيد. تضاف البيضة للخليط وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس. نحضر مقلاة من النوع الغير لاصق وتدهن بالقليل من الزيت وتترك حتى تسخن جيداً. من ثم نقوم بسكب عجينة الكريب في المقلاة من خلال مليء مغرفة واحدة. ونقوم بفرد العجينة بتحريك المقلاة بعمل حركات دائرية وتترك حتى أن تنضج العجين وتصبح لون ذهبي من الأسفل وتقلب على الجهة الأخرى. ثم ترفع من على النار ونتبع نفس النهج حتى نتخلص من كمية العجين وتوضع على فوطة وتغطى حتى تكون طرية ولينة طوال الوقت. ويتم حشو عجينة الكريب بعدة حشوات متنوعة لحم مفروم دجاج شوكولاتة كما تفضلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرفي علي طريقة عجينة الكريب المالح مثل أشهر المطاعم بالاسرار والتكات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.