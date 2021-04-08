طريقة عمل تشيكن ستربس أصابع الدجاج المقرمشة بالتتبيلة السرية

طريقة عمل تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشة، هي من الوجبات السريعة التي يفضلها أشخاص كثيرون ويحبونها خاصة الأطفال الذين يقبلون علي الدجاج المقرمش ويفضلون أكله، كما أنها من الوجبات السهلة التي يمكن عملها علي سفرة رمضان. مكونات تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشة 4 صدور فراخ تكون مخلية

ثمرة بصل

ثمرة طماطم

ثمرة فلفل أخضر

فصين ثوم

زعتر

كارى

فلفل أسود

روزمارى

سماق

2 معلقة كبيرة مستطردة

٢ مكعب مرقة خضار

¼ معلقة سكر

علبه كورن فليكس سادة صغيرة

دقيق

نشا

ملح طريقة تحضير التشيكن استربس أولاً نقوم بتحضير تتبيل الفراخ حيث نحضر الكبة ونقوم بتقطيع البصلة والثوم ونضيف الطماطم والفلفل الأخضر وبقية المكونات ثم نضع في الكبة أيضا التوابل كلها، ومرقة الخضار، نضيف الملح ثن نخلطهم جميعًا في الكبة. بعد أن نقوم بفرم الخليط حتي يصبح ناعمًا، نضع المستطردة عليه ونقلبه، وبذلك تكون التتبيلة الآن جاهزة . نقوم بتقطيع صدور الفراخ على شكل أصابع وتكون سميكة قليلًا ثم نضعها في التتبيلة التي قمنا بعملها، بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة ساعة إلي ثلاث ساعات على الأقل حتى تتشرب الفراخ من التتبيلة جيدًا. نحضر بعد ذلك دقيق ثم نضع عليه ¼ معلقة صغيرة من النشا، ونقوم بكسر الكورن فليكس إلي قطع صغيرة جدًا، ثم نضيفه إلي الدقيق ونضع أيضأ ½ معلقة كركم ورشة ملح نحضر طبق من الماء. ثم نضع الفراخ في خلطة الدقيق، وبعدها نضعها في الماء، ثم نعديها مرة اخري إلى الخلطة مرة أخرى، ونقوم بالضغط عليها جيدًا حتى تلتصق التتبيلة عليها، نقوم بعد ذلك برصها في صينية ثم ندخلها إلى للفر يزر لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة للتحمير. نضع التشكين استربس في طاسة بها زيت غزير وساخن للتحمير. مكونات تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشةطريقة تحضير التشيكن استربس الوسوم

طريقة عمل تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشة، هي من الوجبات السريعة التي يفضلها أشخاص كثيرون ويحبونها خاصة الأطفال الذين يقبلون علي الدجاج المقرمش ويفضلون أكله، كما أنها من الوجبات السهلة التي يمكن عملها علي سفرة رمضان. مكونات تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشة 4 صدور فراخ تكون مخلية

ثمرة بصل

ثمرة طماطم

ثمرة فلفل أخضر

فصين ثوم

زعتر

كارى

فلفل أسود

روزمارى

سماق

2 معلقة كبيرة مستطردة

٢ مكعب مرقة خضار

¼ معلقة سكر

علبه كورن فليكس سادة صغيرة

دقيق

نشا

ملح طريقة تحضير التشيكن استربس أولاً نقوم بتحضير تتبيل الفراخ حيث نحضر الكبة ونقوم بتقطيع البصلة والثوم ونضيف الطماطم والفلفل الأخضر وبقية المكونات ثم نضع في الكبة أيضا التوابل كلها، ومرقة الخضار، نضيف الملح ثن نخلطهم جميعًا في الكبة. بعد أن نقوم بفرم الخليط حتي يصبح ناعمًا، نضع المستطردة عليه ونقلبه، وبذلك تكون التتبيلة الآن جاهزة . نقوم بتقطيع صدور الفراخ على شكل أصابع وتكون سميكة قليلًا ثم نضعها في التتبيلة التي قمنا بعملها، بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة ساعة إلي ثلاث ساعات على الأقل حتى تتشرب الفراخ من التتبيلة جيدًا. نحضر بعد ذلك دقيق ثم نضع عليه ¼ معلقة صغيرة من النشا، ونقوم بكسر الكورن فليكس إلي قطع صغيرة جدًا، ثم نضيفه إلي الدقيق ونضع أيضأ ½ معلقة كركم ورشة ملح نحضر طبق من الماء. ثم نضع الفراخ في خلطة الدقيق، وبعدها نضعها في الماء، ثم نعديها مرة اخري إلى الخلطة مرة أخرى، ونقوم بالضغط عليها جيدًا حتى تلتصق التتبيلة عليها، نقوم بعد ذلك برصها في صينية ثم ندخلها إلى للفر يزر لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة للتحمير. نضع التشكين استربس في طاسة بها زيت غزير وساخن للتحمير. مكونات تشيكن ستربس أو أصابع الدجاج المقرمشةطريقة تحضير التشيكن استربس

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