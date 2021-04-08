روتين العناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف لوجه مشرق وتفتيح فعال

روتين العناية بالبشرة الدهنية هو عبارة عن خطوات رئيسية يومية يقوم بها صاحب البشرة الدهنية لتنظيف البشرة وترطيبها، وتعتمد كيفية العناية بالبشرة الدهنية على استخدام مستحضرات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت والتي تناسب طبيعة البشرة الدهنية وتساعدها على التحكم في إفرازات الدهون من البشرة، في فصل الصيف تزداد الإفرازات الدهنية من البشرة مع زيادة معدلات التعرق وغيرها فيحتاج كل أصحاب البشرة الدهنية إلى عمل روتين للعناية بالبشرة يساعد على ظهور البشرة الدهنية في أفضل حال لها طوال أيام الصيف الحارة، ونحن هنا في هذا المقال نقدم لك أقوى روتين للعناية بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف للحصول على النتائج المرغوب بها.

يتم غسل البشرة الدهنية مرتين يومياً صباحاً ومساءً باستخدام غسول مخصص يناسب طبيعة أو نوع البشرة.

من أفضل غسولات البشرة الدهنية هي التي تحتوي على خلاصة الشاي الأخضر أو النعناع أو الليمون أو الحمضيات بوجه عام.

لا بد من استخدام تونر لأصحاب البشرة الدهنية وهي الخطوة التي تلي خطوة الغسول مباشرة.

من أفضل أنواع تونر البشرة الدهنية هي ماء الورد العادي، تُبلل قطعة من القطن بماء الورد ثم يتم مسح البشرة بالكامل والرقبة بها.

يمكن استخدام تونر البشرة المحتوي على الحمضيات أو خصلاصة الزهور أو تونر الخيار.

لا بد من استخدام الكريمات التي تناسب طبيعة البشرة الدهنية واختيار الكريم الخالي من الدهون أو oil free.

استخدام كريم واقي من الشمس من ضروريات روتين العناية بالبشرة الدهنية ولكن لا بد أن يكون أيضاً مكتوب عليه oil free للتحكم في إفرازات الدهون بالبشرة.

يفضل ترطيب البشرة في المساء بكريمات الزبادي والخيار أو الكريمات التي تحتوي على الحمضيات.

ماسك يساعد على توحيد لون البشرة الدهنية وتفتيحها مع التحكم في إفراز الدهون.

يخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب من الزبادي.

يوضع الماسك على البشرة والرقبة ويترك 20 دقيقة.

ملعقة واحدة من عصير الخيار المركز مع ملعقة من عسل النحل ونخلطهم حتى يصبح القناع متجانساً.

يوضع القناع على البشرة الدهنية لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة ويمكن تكراره مرة واحدة يومياً في المساء.

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تختلف البشرة الحساسة في طريقة الاهتمام بها عن أي نوع بشرة آخر، فهي تحتاج إلى رعاية خاصة ومنتجات معينة دون غيرها، وهذه النصائح تفيد في عناية البشرة الحساسة الدهنية: