أسرار تدميس الفول في الحلة واللون الكهرمان في سحور رمضان

طريقة تدميس الفول في الحلة لسحور رمضان، حيث اقترب قدوما شهر الخير والبركات، وتعتمد ست البيت علي الفول كوجبة أساسية في سحور رمضان، سوف نوضح لك كيف يتم عمل الفول دون أن يسود، وسنوضح جميع أسرار تدميس الفول ليخرج بأفضل طعم وشكل. مكونات تدميس الفول مكونات تدميس الفول يجب أن نختار نوع فول جيد يصلح للتدميس يكون حبة صغيرة ولونه فاتح وسنضيف للفول فول مدشوش

أزر ابيض

عدس

ثمرة جزر مبشورة طريقة تحضير الفول المدمس نأتي بالفول ونقوم بغسله جيدا أكثر من مرة ثم نضعه في اناء به ماء ويغطي الفول بأكثر من شبر حيث ننقع الفول لعدة ساعات حتي يسهل طهيه وننقع معه بعض من الفول المدشوش وهو هام جدا حتي يجعل قوام الفول ثقيل وأيضا نضع ملعقتين من الأرز في ماء نقع الفول حيث إن الأرز يعمل علي تفتيح لون الفول ونتركه ست ساعات ننقعه فيه نبدأ في تدميس الفول في حلة أو دماسة حيث نضع الفول المنقوع في الحلة ثم نضع ربع كوب عدس مغسول علي الفول والعدس سوف يرفع من القيمة الغذائية للفول كما أنه يجعل لون الفول فاتح ونضع جزر مبشور بشر ناعم علي الفول وهي تعطي لون فاتح للفول وبعد ذلك نضع مغلية علي الفول نضيف ملعقة كبيرة من الخل وهي سر هام في تدميس الفول حيث أن الخل سوف يسرع كثيراً من تسوية الفول، كما أن الخل سيعمل علي جعل الفول المدمس لا يسود علي الاطلاق نغطي علي الفول وبعد أن يبدأ في الغليان نجعل النار هادية جدا جدا ونلاحظ إذا نقصت الماء علي الفول نقوم بتزويده بماء مغلي كلما احتاج ماء ولا نقلب الفول حتي لا تنفصل قشر الفول ونتركه ست ساعات علي النار وبعد ذلك يكون الفول جاهز للتقديم. طريقة تحضير الفول المدمس الوسوم

طريقة تدميس الفول في الحلة لسحور رمضان، حيث اقترب قدوما شهر الخير والبركات، وتعتمد ست البيت علي الفول كوجبة أساسية في سحور رمضان، سوف نوضح لك كيف يتم عمل الفول دون أن يسود، وسنوضح جميع أسرار تدميس الفول ليخرج بأفضل طعم وشكل. مكونات تدميس الفول مكونات تدميس الفول يجب أن نختار نوع فول جيد يصلح للتدميس يكون حبة صغيرة ولونه فاتح وسنضيف للفول فول مدشوش

أزر ابيض

عدس

ثمرة جزر مبشورة طريقة تحضير الفول المدمس نأتي بالفول ونقوم بغسله جيدا أكثر من مرة ثم نضعه في اناء به ماء ويغطي الفول بأكثر من شبر حيث ننقع الفول لعدة ساعات حتي يسهل طهيه وننقع معه بعض من الفول المدشوش وهو هام جدا حتي يجعل قوام الفول ثقيل وأيضا نضع ملعقتين من الأرز في ماء نقع الفول حيث إن الأرز يعمل علي تفتيح لون الفول ونتركه ست ساعات ننقعه فيه نبدأ في تدميس الفول في حلة أو دماسة حيث نضع الفول المنقوع في الحلة ثم نضع ربع كوب عدس مغسول علي الفول والعدس سوف يرفع من القيمة الغذائية للفول كما أنه يجعل لون الفول فاتح ونضع جزر مبشور بشر ناعم علي الفول وهي تعطي لون فاتح للفول وبعد ذلك نضع مغلية علي الفول نضيف ملعقة كبيرة من الخل وهي سر هام في تدميس الفول حيث أن الخل سوف يسرع كثيراً من تسوية الفول، كما أن الخل سيعمل علي جعل الفول المدمس لا يسود علي الاطلاق نغطي علي الفول وبعد أن يبدأ في الغليان نجعل النار هادية جدا جدا ونلاحظ إذا نقصت الماء علي الفول نقوم بتزويده بماء مغلي كلما احتاج ماء ولا نقلب الفول حتي لا تنفصل قشر الفول ونتركه ست ساعات علي النار وبعد ذلك يكون الفول جاهز للتقديم. طريقة تحضير الفول المدمس

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