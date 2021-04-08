وصفة عجينة سمبوسة بأشهى الحشوات أحفظيها في الفريزر لمائدة رمضان

عجينة سمبوسة من أشهر أنواع المقبلات التي تصنع في أيام رمضان والتي يمكن صنعها بسهولة في المنزل وحفظها وتخزينها بالفريزر لحين تقديمها، فالسمبوسة من أهم الأطباق الجانبية التي تحضر إلى جانب الوجبات الرئيسية خاصة على مائدة إفطار رمضان ويفضل تناولها في العزومات بحشوات مختلفة ومتعددة، ومن خلال السطور التالية سنتشارك معكم أفضل وصفة لعمل سمبوسة بخطوات بسيطة وسهلة بكل الحشوات في المنزل.

من خلال موقعنا نقدم طرق مختلفة للسمبوسة التي يتم حشوها بوصفات حادقة أو حلوة على حسب الرغبة، فبعد ساعات طويلة من الصيام تحتاج المعدة إلى وجبة خفيفة والسمبوسة من أفضل تلك الوجبات ومناسبة جدا في تلك الفترة، فيمكن حشوها باللحم المفروم أو قطع دجاج أو الجبن أو المكسرات.

نحتاج إلى عدد أثنين كوب من الدقيق. خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة. ملعقة صغيرة من الملح. كمية من الماء الدافئ للعجن.

في وعاء يضاف كل من الدقيق مع الملح والزيت وتقلب وتعجن جيدا مع بعضها البعض.

ثم بالتدريج يضاف الماء الدافئ والبدء في العجن لكل المكونات لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة يمكن فردها وتشكيلها.

ثم في وعاء يغطى العجينة لمدة ربع ساعة لترتاح العجينة قليلا حتى يسهل فردها على شكل مثلثات.

وتقسم العجينة إلى أربع أجزاء على شكل كرات وتترك حتى ترتاح مرة ثانية لمدة 10 دقائق.

وعلى سطح نظيف جاف يوضع كمية بسيطة من الزيت وتفرد عليه عجينة حتى تكون رقيقة وتقطع بالطول بسكينة.

وعلى كل عجينة ضعي في الطرف الحشوه التي ترغبين بها لحم مفرومة أو دجاج أو جبن.

ثم لفيها على شكل مثلثات وأطويها مثلث يلي الأخر حتى تغلقي العجينة على الحشو تماما وتغلق أطرافها بالقليل من ماء.

بعد أن تنتهي من كل كمية مثلثات عجينة سمبوسة سخني كمية من الزيت وحمري بها قطع سمبوسة حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج على ورق مناديل مطبخ حتى تصفى من الزيت تماما، وتقدم السمبوسة ساخنة بجانب الأكلات الرئيسية.

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