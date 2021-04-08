طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين في المنزل بأقل تكلفة وأقل جهد

تعد وصفة الفازلين من الوصفات الشهيرة التي يتم استخدامها في ازالة شعر العانة، الشعر الزائد في الجسم من الأمور التي تعاني منها النساء، وتبحث دائما عن طرق التخلص من الشعر الزائد وخاصة في منطقة العانة التي تسبب الالام للنساء أثناء ازالته، وتعد وصفة الفازلين من الوصفات الطبيعية التي يتم أستخدامها لازالة شعر العانة بدون ألم، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة ازالة شعر العانة بالفازلين. طريقة إزالة شعر العانة طريقة إزالة شعر العانة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات وصفة الفازلين ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ست ملاعق من الفازلين. طريقة تحضير خلطة الفازلين في وعاء عميق نقوم باضافة كل من الكركم ودقيق الحمص والفازلين، ونقلبها جيدا حتى يصبح الوعاء كريمي.

نضع الخليط على المنطقة المراد ازالة الشعر الزائد منها، نفرده بطريقة متساوية وننتظر عشر دقائق حتى يجف تماما.

بعد أن نتأكد من جفاف الخليط نبدأ بازالته بطريقة عكسية من نمو الشعر.

نغسل منطقة العانة بالماء الدافيء، وبعد ذلك نقوم بتجفيفها جيدا، بعد ذلك نقوم بتنشيف المنطقة جيدا، ونضيف كريم مرطب عليها. خلطة الفازلين والملح لازالة شعر العانة مكونات الوصفة ملعقتين كبيرتين من الفازلين. ملعقتين كبيرتين من الملح. طريقة التحضير في اناء نقوم باضافة كل من الفازلين والملح ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي، يتم وضع الخليط على منطقة العانة وتفرد جيدا، ننتظر حتى يجف الخليط تماما.

بعد أن يجف الخليط نقوم بازالته عكس اتجاه نمو الشعر، ثم يتم غسل منطقة العانة جيدا بالماء الدافئ جيدا، بعد ذلك يتم تنشيف المنطقة جيدا، بعد ذلك يتم دهن المنطقة بالكريم المرطب، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتكرار الوصفة باستمرار. طريقة التحضير الوسوم

تعد وصفة الفازلين من الوصفات الشهيرة التي يتم استخدامها في ازالة شعر العانة، الشعر الزائد في الجسم من الأمور التي تعاني منها النساء، وتبحث دائما عن طرق التخلص من الشعر الزائد وخاصة في منطقة العانة التي تسبب الالام للنساء أثناء ازالته، وتعد وصفة الفازلين من الوصفات الطبيعية التي يتم أستخدامها لازالة شعر العانة بدون ألم، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة ازالة شعر العانة بالفازلين. طريقة إزالة شعر العانة طريقة إزالة شعر العانة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات وصفة الفازلين ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ست ملاعق من الفازلين. طريقة تحضير خلطة الفازلين في وعاء عميق نقوم باضافة كل من الكركم ودقيق الحمص والفازلين، ونقلبها جيدا حتى يصبح الوعاء كريمي.

نضع الخليط على المنطقة المراد ازالة الشعر الزائد منها، نفرده بطريقة متساوية وننتظر عشر دقائق حتى يجف تماما.

بعد أن نتأكد من جفاف الخليط نبدأ بازالته بطريقة عكسية من نمو الشعر.

نغسل منطقة العانة بالماء الدافيء، وبعد ذلك نقوم بتجفيفها جيدا، بعد ذلك نقوم بتنشيف المنطقة جيدا، ونضيف كريم مرطب عليها. خلطة الفازلين والملح لازالة شعر العانة مكونات الوصفة ملعقتين كبيرتين من الفازلين. ملعقتين كبيرتين من الملح. طريقة التحضير في اناء نقوم باضافة كل من الفازلين والملح ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي، يتم وضع الخليط على منطقة العانة وتفرد جيدا، ننتظر حتى يجف الخليط تماما.

بعد أن يجف الخليط نقوم بازالته عكس اتجاه نمو الشعر، ثم يتم غسل منطقة العانة جيدا بالماء الدافئ جيدا، بعد ذلك يتم تنشيف المنطقة جيدا، بعد ذلك يتم دهن المنطقة بالكريم المرطب، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتكرار الوصفة باستمرار. طريقة التحضير

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