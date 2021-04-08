طريقة الحصول على كولاجين طبيعي للبشرة من المكونات المحيطة بأرخص تكلفة ممكنة

يعتبر الكولاجين من المواد الطبيعية التي يفرزها جسم الإنسان، والتي لا يمكننا الحصول عليها من مصادر خارجية، فهو منتج طبيعي تماماً، وحتى نتمكن من الحصول على كولاجين طبيعي للبشرة يجب الحصول عليه من المواد الطبيعية، والتي تتمثل في المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة منه، أو التي تساعد الجسم وتحفزه على إنتاج المزيد منه، ومن ضمنها وأبرزها فيتامين سي، الذي أثبتت الكثير من الدراسات على أنه يحفز الجسم على إفراز الكولاجين الذي يعزز من شباب البشرة وحيويتها وإشراقتها الطبيعية، ومن بينها الفراولة، الحمضيات، البروكلي، الفلفل الأحمر، اللفت.

كولاجين طبيعي للبشرة

هناك مصادر متعددة من المواد الغذائية التي تتضمن على العديد من العناصر التي تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، والتي تتضمن على شوربة العظم، التي تعتبر غنية بالكولاجين، فضلاً عن العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والبروتين والأملاح المعدنية، ولا تقتصر شوربة العظم على اللحوم والدواجن فقط، وإنما تتسع لتضم الأسماك كذلك، ولا يتوقف الأمر عند تناولها كما هي فقط، ولكن يمكننا الاستعانة بها في تحضير المأكولات الأخرى، والتي تؤدي الدور نفسه في تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين.

فوائد مضادات الأكسدة في إنتاج الكولاجين

تعتبر مضادات الأكسدة من أبرز المواد التي تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين بفعالية تامة، ومن أبرز تلك الأنواع هو الرينتول، الذي له فعالية كبيرة في زيادة كمية الكولاجين في جسم الإنسان وحمايته من الإنزيمات التي تسعى إلى تدميره، مما يجعله من ضمن المستحضرات الهامة التي يجب أن تحتوي عليها مجموعتك للعناية بالبشرة، كما أن هناك عدد كبير من المواد الطبيعية التي تتضمن على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومن بينها (الشاي الأخضر، القهوة، العرقسوس، الرمان، التوت البري، الزيوت الأساسية، الريحان، القرفة، الزعتر، الأوريجانو).